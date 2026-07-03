Medizin-Test: Österreicher überflügeln Deutsche

Taugt Modell der Med-Uni für andere Hochschulen

Für den Universitätsstandort Innsbruck kann die Entwicklung durchaus über die Med-Uni hinaus bedeutend sein. Ist Tirol doch ein begehrter Studienplatz bei den deutschen Nachbarn. An der zweiten Universität in Innsbruck haben über alle Studienfächer hinweg nur noch knapp 48 Prozent aller Studierenden ein österreichisches Maturazeugnis. Der Ruf nach einer Quote und mehr Aufnahmetests wie beim Medizin-Studium wird laut.