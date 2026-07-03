Mord in Wohnung: Kripo tappt weiter im Dunkeln

Erneuter Zeugenaufruf

Wer hinter dem letztendlich tödlichen Angriff steckt, ist nach wie vor unklar. Der Täter hatte damals die Flucht ergriffen und war untergetaucht. Die Ermittlungen laufen seither auf Hochtouren. „Bislang haben sich jedoch keine Zeugen gemeldet, die Hinweise zum Tatgeschehen geben oder verdächtige Wahrnehmungen im unmittelbaren Tatortbereich machen konnten“, hieß es am Freitagnachmittag vonseiten des Landeskriminalamtes Tirol.