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31 Mann kommen mit

Diese Spieler fehlen im Camp von Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg
03.07.2026 13:47
Danny Röhl nimmt 31 Spieler mit ins Camp nach Flachau.
Danny Röhl nimmt 31 Spieler mit ins Camp nach Flachau.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der FC Red Bull Salzburg gab am frühen Freitagnachmittag seinen Kader für das Teamcamp in Flachau bekannt. Insgesamt zählen 31 Spieler zum Aufgebot von Cheftrainer Danny Röhl. Die „Krone“ zeigt, wer dabei ist und welche Kicker nicht mitgenommen werden.

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Am Samstag startet der FC Red Bull Salzburg ins sechstätige Trainingslager in Flachau. Bevor die Mannschaft losfährt, bestreitet sie am Samstag in der Stadt Salzburg (11 Uhr, Sportzentrum Mitte) noch ein Testspiel gegen den polnischen Vertreter Gornik Zabrze rund um Mehrheitseigentümer Lukas Podolski.

Danach wird in der Heimat von Ski-Legende Hermann Maier hart trainiert, um sich für die kommende Saison zu rüsten. 31 Kicker hat Cheftrainer Danny Röhl dafür nominiert. Hier die Spieler in der Übersicht:

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TOR:
Teo Hupfauf
Nikola Sarcevic
Christian Zawieschitzky

ABWEHR:
KevinBoma
Anrie Chase
Tim Drexler
Frans Krätzig
Stefan Lainer
John Mellberg
Leo Morgalla
Dominik Schmid
Nikolas Veratschnig
Valentin Zabransky

MITTELFELD:
Enrique Aguilar
Abubakr Barry
Clement Bischoff
Soumaila Diabate
Takumi Kawamura
Sota Kitano
Oliver Lukic
Filip Matijasevic
Bartosz Mazurek
Johannes Moser
Justin Omoregie

ANGRIFF:
Edmund Baidoo
Aboubacar Camara
Adam Daghim
Gaoussou Diakite
Karim Konate
Damir Redzic
Yorbe Vertessen

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Sextett schob sich am Nebenplatz den Ball zu
Nicht dabei sind indes Hendry Blank, Aleksa Terzic, Lucas Gourna-Douath, Mamady Diambou, Maurits Kjaergaard, Valentin Sulzbacher – das Sextett schob sich auf einem Nebenplatz den Ball zu, während die Kollegen ein Trainingsspiel durchführten – und Zeteny Jano.

Die Chance, dass die genannten sieben Kicker in der Saison 2026/27 eine größere Rolle in Salzburg spielen, ist äußerst gering. Hoch ist dafür die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gros der Spieler verkauft oder verliehen wird.

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