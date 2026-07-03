Gericht kippt die Kontrollen an unseren Grenzen

„Einen beachtlichen juristischen (Zwischen)-Erfolg konnte der Steyrer Anwalt Hubert Niedermayr nun vor dem Bayrischen Verwaltungsgericht in München erzielen. Der Jurist hatte Klage eingereicht, nachdem er im Vorjahr bei beruflichen Autofahrten nach Deutschland mehrfach an der bayrischen Grenze kontrolliert worden war.