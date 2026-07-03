So viele Menschen verfolgten ÖFB-Duell mit Spanien

Durchschnittlich 2,26 Millionen Zuseherinnen und Zuseher waren am Donnerstagabend auf ServusTV live dabei, als sich das österreichische Nationalteam nach dem 0:3 gegen Spanien von der Fußball-Weltmeisterschaft verabschieden musste.
In der ersten Halbzeit hatten das Spiel gar 2,32 Mio. Seher verfolgt. Das entspricht einer leichten Steigerung im Vergleich zum Gruppenspiel gegen Argentinien, als im Schnitt 2,1 Mio. via TV dabei waren.
Beim Marktanteil in der Gruppe der 12- bis 49-Jährigen konnte sich ServusTV über einen Wert von 81,5 Prozent freuen. Hinzu kamen 1,378 Mio. Views im Livestream, was den zweitbesten Wert seit Bestehen der Plattform darstellte – knapp hinter dem Spiel Argentinien-Österreich, das noch 3.000 Views mehr verzeichnen konnte.
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