So viele Menschen verfolgten ÖFB-Duell mit Spanien

Beim Marktanteil in der Gruppe der 12- bis 49-Jährigen konnte sich ServusTV über einen Wert von 81,5 Prozent freuen. Hinzu kamen 1,378 Mio. Views im Livestream, was den zweitbesten Wert seit Bestehen der Plattform darstellte – knapp hinter dem Spiel Argentinien-Österreich, das noch 3.000 Views mehr verzeichnen konnte.