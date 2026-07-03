12 Einbrüche in 2 Tagen: Millionenschaden in Wien

Binnen zwei Tagen soll ein 43-jähriger Mann in zwölf Wohnungen in den Wiener Bezirken Landstraße sowie Innere Stadt eingebrochen sein und dabei einen Gesamtschaden von mehr als einer Million Euro angerichtet haben. Der Verdächtige wurde schließlich bei der Einreise in die Slowakei geschnappt – und kürzlich nach Österreich ausgeliefert.