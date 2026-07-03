Streit bei WM-Match: Frau verliert mehrere Zähne

Je deutlicher sich die Niederlage Österreichs beim WM-Spiel am Donnerstagabend abzeichnete, desto hitziger wurden offenbar die Gemüter unter einigen Fans. Am Donaukanal eskalierte schließlich ein Streit: Ein 21-Jähriger soll einer Frau einen Aschenbecher ins Gesicht geschleudert und sie schwer verletzt haben. Der Mann sitzt derzeit in Haft.
Als die Hoffnungen auf ein österreichisches Comeback gegen Ende der Partie schwanden, dürfte auch die Anspannung unter einigen Fans gestiegen sein. Beim gemeinsamen Public Viewing verfolgten die Zuschauer die Partie noch gespannt, als die Stimmung gegen 22.30 Uhr – Spanien führte bereits mit 2:0 – plötzlich kippte. Zunächst kam es zwischen mehreren Beteiligten zu einem Wortgefecht, doch wenig später eskalierte die Situation.
„Verdacht auf Kieferbruch“
Bei einem 21-Jährigen riss offenbar der Geduldsfaden. Er soll zu einem Aschenbecher gegriffen und diesen in Richtung seiner Kontrahenten geschleudert haben. Der schwere Gegenstand traf eine 21-Jährige mit voller Wucht im Gesicht. „Sie verlor mehrere Zähne, zudem bestand der Verdacht auf einen Kieferbruch“, berichtet Polizeisprecher Markus Diettrich.
Die junge Frau wurde noch am Einsatzort von der Berufsrettung versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht. Der 21-Jährige zeigte sich gegenüber den einschreitenden Beamten geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.
Beamten mit Ellenbogen verletzt
Im Zuge des Einsatzes klickten noch einmal die Handschellen: Auch der 25-jährige Freund der Verletzten wurde festgenommen. Er soll versucht haben, den Tatverdächtigen anzugreifen. Als Polizisten einschritten, traf er einen Beamten mit dem Ellenbogen am Kopf und verletzte diesen leicht. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 25-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.
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