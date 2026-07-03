Streit bei WM-Match: Frau verliert mehrere Zähne

Als die Hoffnungen auf ein österreichisches Comeback gegen Ende der Partie schwanden, dürfte auch die Anspannung unter einigen Fans gestiegen sein. Beim gemeinsamen Public Viewing verfolgten die Zuschauer die Partie noch gespannt, als die Stimmung gegen 22.30 Uhr – Spanien führte bereits mit 2:0 – plötzlich kippte. Zunächst kam es zwischen mehreren Beteiligten zu einem Wortgefecht, doch wenig später eskalierte die Situation.