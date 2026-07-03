Diese Megastars sollen mit Swift und Kelce feiern

Für beide ist es die erste Ehe. Kelce war unter anderem mit Zuri Hall, Kayla Nicole und Maya Benberry, die Kelce über seine eigene Datingshow „Catching Kelce“ kennengelernt haben soll, zusammen. Benberry warnte Swift im Jahr 2023 über die „Daily Mail“, dass Kelce nur auf Ruhm aus sei und sie „nur benutzen“ würde. „Wie es so schön heißt: Wer einmal fremdgegangen ist, wird es immer wieder tun“, fügte Benberry damals hinzu.