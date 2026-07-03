Diese Megastars sollen mit Swift und Kelce feiern

Taylor Swift hat ihrem Travis Kelce Berichten zufolge bereits in Nashville das Jawort gegeben. Gefeiert werden soll der Bund fürs Leben am Wochenende im Madison Square Garden in New York City. Zum Event des Jahres wird ein ganzer Stadtteil abgesperrt – denn zahlreiche Stars aus Hollywoods A-Liga rollen in kugelsicheren, fahrenden Festungen an.
Hat sie oder hat sie nicht? Nicht nur Taylors „Swifties“ rätseln und fiebern mit, ob ihr Idol bereits „unter der Haube“ ist – ganz New York ist vor der angeblichen Mega-Sause in Aufruhr.
Dabei sollen die Popsängerin und der Football-Star bereits standesamtlich im privaten Kreis in Nashville geheiratet haben, wo Swifts Karriere als Countrysängerin begann.
Selena Gomez als Brautjungfer?
Pompöser und weniger intim soll es in New York im vielleicht berühmtesten „Betonklotz“ der Metropole zugehen – das Paar erwartet laut „PageSix“ 1000 Freunde, darunter zahlreiche Megapromis, wie Selena Gomez, Bradley Cooper und Gigi Hadid. Gomez soll Gerüchten nach als Brautjungfer fungieren und auch beim Willkommensdinner am Donnerstagabend zugegen gewesen sein.
Angereist sein sollen auch Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, Anya Taylor-Joy, Lena Dunham, Jack Antonoff, Ashley Avignone und Abigail Anderson.
Kelces Mutter vor Ort
Aus Travis Kelces Umfeld sollen laut „people.com“ Brock Bowers, Matthew Stafford mit Kelly Stafford, Beau Allen, Creed Humphrey mit Ana Demmer, George Kittle mit Claire Kittle und Greg Olsen gesichtet worden sein. Auch Mutter Donna und Bruder Jason sollen bereits in New York residieren.
Großes Schweigen aller Beteiligten
Konkrete Details sind kaum durchgesickert. Swifts Gäste mussten eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. Das Hochzeitspaar hat ebenso keine Stellungnahme abgegeben. Erwartet wird, dass sich Swift nach dem Ereignis per Social Media direkt an ihre Fans richtet. Viele hoffen dabei, auch einen Blick auf ihr Kleid erhaschen zu können.
Zweite Feier geplant
Erwartet wird, dass auch in London gefeiert werden soll. „London hat einen riesigen Platz in Taylors Herzen und sie hat so viele britische Freunde, mit denen sie feiern möchte“, verriet ein Insider im Mai. „Travis und Taylor haben vor zwei Jahren nach ihren ,Eras Tour‘-Terminen im Wembley im Chiltern gefeiert, und es ist ein besonderer Ort für sie.“ Die Party soll im August stattfinden.
Fotos der Vorbereitungen in New York:
Stars gesichtet
An den Absperrgittern versammeln sich bereits seit Tagen Fotografen, Journalisten und Schaulustige. Zahlreiche große Autos mit abgedunkelten Fenstern waren bereits am Donnerstag vorgefahren. Trotzdem gelang es Beobachtern, einige Stars zu sichten – wie etwa Schauspielerin Lena Dunham oder den Musiker Jack Antonoff. Auch die Braut selbst soll von ihrem Penthouse im Stadtteil Tribeca in einem schusssicheren Wagen vorgefahren sein.
Für beide ist es die erste Ehe. Kelce war unter anderem mit Zuri Hall, Kayla Nicole und Maya Benberry, die Kelce über seine eigene Datingshow „Catching Kelce“ kennengelernt haben soll, zusammen. Benberry warnte Swift im Jahr 2023 über die „Daily Mail“, dass Kelce nur auf Ruhm aus sei und sie „nur benutzen“ würde. „Wie es so schön heißt: Wer einmal fremdgegangen ist, wird es immer wieder tun“, fügte Benberry damals hinzu.
Zu Swifts Verflossenen zählen unter anderem die Berühmtheiten Joe Jonas, John Mayer, Taylor Lautner, Harry Styles, Joe Alwyn, Matty Healy und Jake Gyllenhaal. Ob diese auch an den Hochzeitsfeierlichkeiten teilnehmen? Bis auf Styles, der eine Einladung erhalten haben soll, ungewiss ...
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