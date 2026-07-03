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Zwei Absagen! GAK ist somit weiter auf der Suche

Fußball National
03.07.2026 14:34
Die Mannschaft des GAK wird sich kommende Saison deutlich von jener aus der letzten ...
Die Mannschaft des GAK wird sich kommende Saison deutlich von jener aus der letzten unterscheiden.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Alles hat gut ausgeschaut, dass der GAK zum Start des Trainingslagers am Freitag zwei neue Spieler präsentieren kann. Dazu kommt es nun aber nicht, denn die „Rotjacken“ mussten zwei Absagen hinnehmen. Vor allem eine kam aus heiterem Himmel, nachdem man sich bereits mit dem abgebenden Klub einig war.

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Am Freitag ist der GAK in den Bus ins Trainingslager nach Loipersdorf eingestiegen, wo die Kicker bis Mittwoch schwitzen werden, am Dienstag einen Test gegen Zweitligist Vienna absolvieren. Mit dabei hätten auch zwei „neue“ Spieler sein sollen. Doch dazu ist es jetzt nicht gekommen.

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