Zwei Absagen! GAK ist somit weiter auf der Suche

Alles hat gut ausgeschaut, dass der GAK zum Start des Trainingslagers am Freitag zwei neue Spieler präsentieren kann. Dazu kommt es nun aber nicht, denn die „Rotjacken“ mussten zwei Absagen hinnehmen. Vor allem eine kam aus heiterem Himmel, nachdem man sich bereits mit dem abgebenden Klub einig war.
Am Freitag ist der GAK in den Bus ins Trainingslager nach Loipersdorf eingestiegen, wo die Kicker bis Mittwoch schwitzen werden, am Dienstag einen Test gegen Zweitligist Vienna absolvieren. Mit dabei hätten auch zwei „neue“ Spieler sein sollen. Doch dazu ist es jetzt nicht gekommen.
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