Aurora Ramazzotti hat sich standesamtlich getraut

Noch vor der großen Hochzeits-Sause im sizilianischen Märchenschloss haben Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza ganz offiziell „Sì“ gesagt. Im historischen San Benedetto in Militello in Val di Catania wurde das Langzeitpaar standesamtlich getraut – umgeben von seinen Liebsten.
Jetzt sind sie tatsächlich Mann und Frau! Aurora Ramazzotti (29) und Goffredo Cerza (30) haben sich am Freitag im malerischen Militello in Val di Catania (Sizilien, Italien) das standesamtliche Jawort gegeben. Nach fast zehn Jahren Liebe, Verlobung und der Geburt des gemeinsamen Sohnes Cesare (3) war es in der traumhaften Kulisse des historischen Klosterkomplexes San Benedetto Zeit für den nächsten Schritt.
Die Tochter von Moderatorin Michelle Hunziker und Sänger Eros Ramazzotti strahlte mit der italienischen Sonne um die Wette und sah in ihrem fließenden weißen Kleid und ihrer abgestimmten Netz-Häkelmütze bezaubernd aus. Der üppige Brautstrauß aus bunten Blumen machte den Look komplett. Na ja, fast – denn auch die Sonnenbrille durfte beim Sommerwetter nicht fehlen.
Das dachte sich auch Bräutigam Goffredo Cerza, der aus einer römischen Medizinerfamilie stammt. Er setzte ebenfalls auf Sonnenbrille und kombinierte dazu ganz klassisch ein weißes Hemd mit dunkler Hose.
Romantische Trauung im kleinen Kreis
Bei der Trauung durfte natürlich auch der Sohn der beiden nicht fehlen. Braut-Mama Michelle strahlte an der Seite ihrer beiden weiteren Töchter Sole und Celeste Trussardi. Auch Goffredos Mutter Francesca Malato feierte mit. Von Eros Ramazzotti war noch nichts zu sehen, der Sänger wird erst bei der großen Feier am Wochenende erwartet. Dort könnte er italienischen Medienberichten zufolge seiner Tochter ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk machen: Im Park des Schlosses soll eine Bühne für ein privates Konzert aufgebaut werden. Gänsehaut und Freudentränen wären damit wohl garantiert.
Besondere Ehre für Mama Michelle
Doch nicht nur das frisch vermählte Paar durfte sich an diesem Tag feiern lassen: Nach der Trauung überreichte Bürgermeister Giovanni Burtone Michelle Hunziker die Ehrenbürgerschaft von Militello in Val di Catania. Für die stolze Brautmutter ein weiterer emotionaler Höhepunkt. Bereits vor der Hochzeit hatte die 49-Jährige angekündigt, dass sie alleine beim Gedanken an den großen Tag ihrer Tochter mit den Tränen kämpfen müsse.
Die große Sause folgt noch
Mit der standesamtlichen Trauung ist das Hochzeitsmärchen allerdings noch lange nicht vorbei. Am Samstag steigt im Castello Xirumi Serravalle bei Lentini die große Feier. Das Anwesen aus dem 16. Jahrhundert liegt inmitten duftender Zitrushaine und verfügt über mediterrane Gärten, historische Säle und romantische Innenhöfe.
Aurora und Goffredo haben das gesamte Schloss für ein dreitägiges „VIP-Retret“ reserviert. Eine Dinner-Party zum Auftakt, die große Hochzeitsfeier und ein entspannter Ausklang sollen ein ganzes Wochenende für italienische Dolce Vita sorgen. Ein Sicherheitsdienst soll dabei rund um die Uhr neugierige Blicke fernhalten.
Ihre Liebe begann in London
Aurora und Goffredo sind seit fast einem Jahrzehnt ein Paar. Verkuppelt wurden sie von Auroras bester Freundin und kennengelernt haben sich die beiden in London – jener Stadt, in der Goffredo auch um die Hand seiner Geliebten anhielt.
Nach dem klaren „Sì“ im Kloster sind die Feierlichkeiten nun endgültig eröffnet. Drei spannende Tage stehen an, mit der ganzen Familie, prominenten Freunden und natürlich ganz viel Amore.
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