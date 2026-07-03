Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jawort auf Sizilien

Aurora Ramazzotti hat sich standesamtlich getraut

Stars & Society
03.07.2026 14:33
Was für ein Tag! Michelle Hunziker, Francesca Malata, Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti.
Was für ein Tag! Michelle Hunziker, Francesca Malata, Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti.(Bild: UGPIX)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Noch vor der großen Hochzeits-Sause im sizilianischen Märchenschloss haben Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza ganz offiziell „Sì“ gesagt. Im historischen San Benedetto in Militello in Val di Catania wurde das Langzeitpaar standesamtlich getraut – umgeben von seinen Liebsten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Jetzt sind sie tatsächlich Mann und Frau! Aurora Ramazzotti (29) und Goffredo Cerza (30) haben sich am Freitag im malerischen Militello in Val di Catania (Sizilien, Italien) das standesamtliche Jawort gegeben. Nach fast zehn Jahren Liebe, Verlobung und der Geburt des gemeinsamen Sohnes Cesare (3) war es in der traumhaften Kulisse des historischen Klosterkomplexes San Benedetto Zeit für den nächsten Schritt. 

Die Tochter von Moderatorin Michelle Hunziker und Sänger Eros Ramazzotti strahlte mit der italienischen Sonne um die Wette und sah in ihrem fließenden weißen Kleid und ihrer abgestimmten Netz-Häkelmütze bezaubernd aus. Der üppige Brautstrauß aus bunten Blumen machte den Look komplett. Na ja, fast – denn auch die Sonnenbrille durfte beim Sommerwetter nicht fehlen. 

So viel Amore! Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti haben sich getraut.
So viel Amore! Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti haben sich getraut.(Bild: UGPIX)

Das dachte sich auch Bräutigam Goffredo Cerza, der aus einer römischen Medizinerfamilie stammt. Er setzte ebenfalls auf Sonnenbrille und kombinierte dazu ganz klassisch ein weißes Hemd mit dunkler Hose. 

Romantische Trauung im kleinen Kreis
Bei der Trauung durfte natürlich auch der Sohn der beiden nicht fehlen. Braut-Mama Michelle strahlte an der Seite ihrer beiden weiteren Töchter Sole und Celeste Trussardi. Auch Goffredos Mutter Francesca Malato feierte mit. Von Eros Ramazzotti war noch nichts zu sehen, der Sänger wird erst bei der großen Feier am Wochenende erwartet. Dort könnte er italienischen Medienberichten zufolge seiner Tochter ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk machen: Im Park des Schlosses soll eine Bühne für ein privates Konzert aufgebaut werden. Gänsehaut und Freudentränen wären damit wohl garantiert. 

Was für ein Tag! Michelle Hunziker, Francesca Malata, Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti.
Was für ein Tag! Michelle Hunziker, Francesca Malata, Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti.(Bild: ugpix)

Besondere Ehre für Mama Michelle
Doch nicht nur das frisch vermählte Paar durfte sich an diesem Tag feiern lassen: Nach der Trauung überreichte Bürgermeister Giovanni Burtone Michelle Hunziker die Ehrenbürgerschaft von Militello in Val di Catania. Für die stolze Brautmutter ein weiterer emotionaler Höhepunkt. Bereits vor der Hochzeit hatte die 49-Jährige angekündigt, dass sie alleine beim Gedanken an den großen Tag ihrer Tochter mit den Tränen kämpfen müsse.

Lesen Sie auch:
Eros Ramazzotti holt seine Tochter auf die Bühne – Sekunden später kämpft das Publikum mit den ...
Kurz vor Hochzeit
Ramazzotti: Duett mit Aurora rührt ganz Italien
02.07.2026
Ausnahmezustand in NYC
Diese Megastars sollen mit Swift und Kelce feiern
03.07.2026

Die große Sause folgt noch
Mit der standesamtlichen Trauung ist das Hochzeitsmärchen allerdings noch lange nicht vorbei. Am Samstag steigt im Castello Xirumi Serravalle bei Lentini die große Feier. Das Anwesen aus dem 16. Jahrhundert liegt inmitten duftender Zitrushaine und verfügt über mediterrane Gärten, historische Säle und romantische Innenhöfe.

Aurora und Goffredo haben das gesamte Schloss für ein dreitägiges „VIP-Retret“ reserviert. Eine Dinner-Party zum Auftakt, die große Hochzeitsfeier und ein entspannter Ausklang sollen ein ganzes Wochenende für italienische Dolce Vita sorgen. Ein Sicherheitsdienst soll dabei rund um die Uhr neugierige Blicke fernhalten. 

Ihre Liebe begann in London
Aurora und Goffredo sind seit fast einem Jahrzehnt ein Paar. Verkuppelt wurden sie von Auroras bester Freundin und kennengelernt haben sich die beiden in London – jener Stadt, in der Goffredo auch um die Hand seiner Geliebten anhielt. 

Nach dem klaren „Sì“ im Kloster sind die Feierlichkeiten nun endgültig eröffnet. Drei spannende Tage stehen an, mit der ganzen Familie, prominenten Freunden und natürlich ganz viel Amore. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
03.07.2026 14:33
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Michelle HunzikerEros Ramazzotti
CataniaSizilienItalien
SonnenbrilleWochenende
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

*Mega-Hitze &amp; Traumhochzeit: New Yorks Bürgermeister feiert Taylor Swifts &amp; Travis ...
Rekordhitze in NY
Bürgermeister feiert „coole“ Swift-Kelce-Hochzeit
Der „Footloose“-Star schwärmt weiter von den Vorteilen von Hülsenfrüchten und nennt sich ...
Aus Speck wird Bohne
Kevin Bacon hat überraschend seinen Namen geändert
Seit dem Ende des Verfahrens am 19. März sind 88 Tage vergangen – jetzt verkündete Richter Jon ...
Urteilsverkündung
Marius Borg Høiby muss vier Jahre ins Gefängnis!
Ein herrlich unbeschwerter Moment: Prinzessin Kate sorgt mit einer spontanen Bemerkung für ...
„Ich doch auch!“
Kates süße Liebeserklärung bringt alle zum Lachen
König Charles III. greift plötzlich zur Ukulele – und liefert den wohl lockersten Royal-Moment ...
Gute Laune garantiert!
King Charles wird mit Ukulele-Einlage zum Hit!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
146.846 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Oberösterreich
Abkürzung kostete Florianijünger das Leben
121.816 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seit der Jugend war Jerome Wörister bei der Feuerwehr, die ihm höchsten Respekt zollt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
110.495 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1046 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
904 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
834 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Stars & Society
„Nie Pfennig bezahlt“
Sarah Connor rechnet knallhart mit Marc Terenzi ab
Jawort auf Sizilien
Aurora Ramazzotti hat sich standesamtlich getraut
Ausnahmezustand in NYC
Diese Megastars sollen mit Swift und Kelce feiern
Heißblütig & gebildet
Sohn von Uschi Glas gab Verlobung bekannt
Jungbauernkalender
Heiße Bilder: So schön ist unsere Landwirtschaft!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf