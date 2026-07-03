Aurora Ramazzotti hat sich standesamtlich getraut

Romantische Trauung im kleinen Kreis

Bei der Trauung durfte natürlich auch der Sohn der beiden nicht fehlen. Braut-Mama Michelle strahlte an der Seite ihrer beiden weiteren Töchter Sole und Celeste Trussardi. Auch Goffredos Mutter Francesca Malato feierte mit. Von Eros Ramazzotti war noch nichts zu sehen, der Sänger wird erst bei der großen Feier am Wochenende erwartet. Dort könnte er italienischen Medienberichten zufolge seiner Tochter ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk machen: Im Park des Schlosses soll eine Bühne für ein privates Konzert aufgebaut werden. Gänsehaut und Freudentränen wären damit wohl garantiert.