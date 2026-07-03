Donauinselfest: Was erlaubt und was verboten ist

Von heute, Freitag, 3. Juli, bis Sonntag, 5. Juli, findet das Donauinselfest in Wien statt. Damit alle sicher feiern, muss es auch strenge Regeln geben. Damit es beim Einlass nicht so bösen Überraschungen kommt, empfiehlt sich der kurze Check vorab: Was darf man mitnehmen und was muss zu Hause bleiben? Wir geben einen Überblick.