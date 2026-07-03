Donauinselfest: Was erlaubt und was verboten ist

Von heute, Freitag, 3. Juli, bis Sonntag, 5. Juli, findet das Donauinselfest in Wien statt. Damit alle sicher feiern, muss es auch strenge Regeln geben. Damit es beim Einlass nicht so bösen Überraschungen kommt, empfiehlt sich der kurze Check vorab: Was darf man mitnehmen und was muss zu Hause bleiben? Wir geben einen Überblick.
Apropos Schirm: Wie wird eigentlich das Wetter in den kommenden Festival-Tagen? Sollte ein Regenponcho mit, oder nicht?
Anreise und barrierefreier Zugang
Die Veranstalter raten dringend zur Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da es keine Parkplätze gibt. Die U-Bahn-Linien U1 (Station Donauinsel) und U6 (Stationen Handelskai, Neue Donau) fahren in kürzeren Abständen. Wer mit dem Rad kommt, kann die erwähnten ARBÖ-Garagen nutzen.
Für Menschen mit Behinderungen gibt es einen kostenlosen Shuttledienst von „FullAcces“. Dieser muss vorab per E-Mail (dif@fullaccess.at) oder telefonisch angemeldet werden und ist täglich ab 10 Uhr im Einsatz.
Anlaufstellen für Hilfe und Sicherheit
Für die Sicherheit der Gäste gibt es mehrere Anlaufstellen. Awareness-Teams mit magentafarbenen Kappen („#dif für Dich Da“) und Helfer mit „Ich bin dein Rettungsanker“-Stickern sind am Gelände unterwegs. Das Kollektiv „AwA*“ betreut erstmals vier „Magenta Safe Zones“. Wer diskret Hilfe benötigt, kann an jedem Gastrostand das Codewort „Angel Shot“ nutzen. Ergänzend stehen auch die Festivalseelsorge der Erzdiözese Wien sowie die Suchtberatungsstelle „checkit!“ zur Verfügung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.