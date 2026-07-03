ÖFB nach WM-Aus: „Danke für jede schlaflose Nacht“

Emotionale Worte unseres Nationalteams an alle Fans in Österreich nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Spanien. Auf Instagram veröffentlicht der ÖFB ein Statement und bedankt sich für „jede schlaflose Nacht“.
„Danke, dass ihr diesen Weg mit uns gegangen seid“, wendet sich der ÖFB an alle Anhänger und ist sich dabei bewusst, dass die Fans in Österreich auch ihren Schlaf für das Team geopfert haben.
Emotionale WM
Deshalb gibt es auch zum Abschluss der WM-Kampagne ein paar anerkennende Worte: „Danke für jeden Kilometer, jede schlaflose Nacht, jede Fahne und jede Stimme.“ Auch deshalb könne man sich nun „mit großem Stolz“ aus Nordamerika verabschieden.
Gegen Spanien (0:3) war im Sechzehntelfinale nichts zu holen. Allerdings war die erste WM-Teilnahme seit 1998 ansonsten ein emotionales Highlight für Österreich. Unvergessen bleibt das Duell mit Superstar Lionel Messi und seinen Argentiniern und natürlich das dramatische Match gegen Algerien.
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