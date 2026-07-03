Pyhrnautobahn wegen Gefahrgutaustritt gesperrt

Alarm auf der Pyhrnautobahn: Wegen eines defekten Lkw, bei dem offenbar Gefahrengut austritt, ist die ganze A9 bei Ried im Traunkreis in beide Richtungen gesperrt. Autobahnpolizei und vier Feuerwehren sind vor Ort, um den Austritt einzudämmen. Im Reiseverkehr ist mit großen Verzögerungen zu rechnen.