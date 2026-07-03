Pyhrnautobahn wegen Gefahrgutaustritt gesperrt

Alarm auf der Pyhrnautobahn: Wegen eines defekten Lkw, bei dem offenbar Gefahrengut austritt, ist die ganze A9 bei Ried im Traunkreis in beide Richtungen gesperrt. Autobahnpolizei und vier Feuerwehren sind vor Ort, um den Austritt einzudämmen. Im Reiseverkehr ist mit großen Verzögerungen zu rechnen.
Um 10.18 Uhr schrillten die Alarmglocken: Gefahrgutaustritt! Erst wurden die Feuerwehren Inzersdorf im Kremstal und Voitsdorf alarmiert, wenig später kamen auch noch die Kameraden aus Pettenbach und Kirchdorf an der Krems hinzu.
Gefahrgut auf Autobahn
Aus einem defekten Lkw dürfte auf der Höhe von Ried im Traunkreis offenbar Gefahrgut ausgetreten sein. Die Polizei bestätigte einen Einsatz der Autobahnpolizei und eine totale Sperre beider Richtungen der Pyhrnautobahn A 9. Es werden Verzögerungen zu erwarten sein, großräumiges Ausweichen ist angeraten.
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