Freiheitskämpfer Hofer ist nun ein Computer-Held

Der Tiroler Freiheitskampf wird zum interaktiven Spielerlebnis: Ein Tiroler hat mithilfe von Künstlicher Intelligenz das Videospiel „Tyrolean Defense 1809“ entwickelt und zeigt, wie Geschichte, moderne Technologie und Spielspaß überraschend gut zusammenpassen.
Der Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer erobert jetzt auch die Gaming-Welt. Der Haller KI-Experte und Bestseller-Autor Markus Kirchmair hat mithilfe einer neuen Künstlichen Intelligenz ein komplettes Tower-Defense-Spiel entwickelt, das den Tiroler Freiheitskampf von 1809 interaktiv nacherzählt.
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