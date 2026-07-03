Freiheitskämpfer Hofer ist nun ein Computer-Held

Der Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer erobert jetzt auch die Gaming-Welt. Der Haller KI-Experte und Bestseller-Autor Markus Kirchmair hat mithilfe einer neuen Künstlichen Intelligenz ein komplettes Tower-Defense-Spiel entwickelt, das den Tiroler Freiheitskampf von 1809 interaktiv nacherzählt.