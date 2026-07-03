West-Achse fordert rasche Gesetze vom Bund

Wallner fordert Klarheit bei Finanzierung

Während man in Fragen der Energiewirtschaft bereits am weitesten sei, sieht Wallner im Bildungsbereich über den Sommer noch Diskussionsbedarf. Spätestens im Herbst müsse Klarheit über die Finanzierungsströme herrschen – diesbezüglich wäre jetzt der Finanzminister am Zug, der bei den Verhandlungen bisher noch nicht am Tisch saß. Als besonders komplex erweist sich auch der Gesundheitsbereich. Hier sei noch „ein ordentliches Stück zu gehen“, da die Sozialversicherungen eingebunden werden müssen. Auch beim Thema Kinderbetreuung – wo der Bund künftig Mindeststandards definiert – stellte Wallner klar: „Wer anschafft, zahlt!“