Nachdem die spanische Presse den 3:0-Sieg ihrer Mannschaft gegen Österreich ausgiebig zelebriert hatte, gab es nun von anderen europäischen Medien eine schonungslose Analyse. Für die Spanier gibt es Anerkennung, für das ÖFB-Team höchstens Mitleid.
ITALIEN:
Gazzetta dello Sport: „Spanien fegt die blassen und ideenlosen Österreicher mühelos vom Platz. Rangnick überlässt den Spaniern zu viele Räume, die der Favorit gnadenlos nutzt. Für die Könige Europas wird dieses Duell zu einem lockeren Spaziergang.“
Corriere dello Sport: „Dieses Spanien jagt jedem Gegner Angst ein. Die Rojos überrollen Österreich ohne Gnade. Was als Spiel begann, wird zur Machtdemonstration feinster Technik, während die Österreicher in der eigenen Hälfte eingesperrt bleiben.“
Corriere della Sera: „Ralf Rangnick, der von AC Milan umworbene Fußball-Professor bereitet das Spiel wie gewohnt vor – mit Gegenpressing und bloque bajo, jenem höflich umschriebenen Catenaccio. Doch dieser Plan hält nur kurz stand. Österreich überlebt zunächst dank zweier Glanzparaden von Alexander Schlager, ehe die Mannschaft früh kapituliert.“
La Repubblica: „Ole Espana! Die Spanier besiegen ein Österreich ohne Ideen und Durchsetzungskraft. Schlager verhindert Schlimmeres, kann die fahrigen Österreicher jedoch nicht im Spiel halten.“
Tuttosport: „Österreich agiert zu defensiv, um den Rojos wirklich gefährlich zu werden. Offensiv gelingt kaum etwas, während Spanien das Spiel kontrolliert und den Vorsprung souverän verwaltet.“
FRANKREICH:
L‘Equipe: Der amtierende Europameister wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Österreich, das erstmals seit 1954 wieder ein K.-o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft bestritt, fand offensiv überhaupt nicht statt. Tempo, Technik und Intensität der Spanier waren für Österreich letztlich eine Nummer zu groß.“
ENGLAND:
Daily Mail: „Ralf Rangnick verdient Anerkennung dafür, Österreich erstmals seit 28 Jahren wieder zu einer Weltmeisterschaft geführt zu haben. Im Achtelfinale gegen Spanien war die Leistung seiner Mannschaft jedoch enttäuschend: Trotz der Einwechslung von Marko Arnautovic und Sasa Kalajdzic brachte Österreich keinen einzigen Schuss auf das Tor und war im Ballbesitz zu passiv und berechenbar.“
DEUTSCHLAND:
Bild: „Spanien zaubert Rangnick raus. Der Europameister zwingt die Ösis in die Knie! Sportlich konnte Österreich dem Favoriten nicht wirklich Paroli bieten.“
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