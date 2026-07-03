Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Pressestimmen nach Aus

„Österreicher in der eigenen Hälfte eingesperrt“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.07.2026 12:51
Gegen Spanien war für unsere ÖFB-Kicker bei dieser WM nichts zu holen.
Gegen Spanien war für unsere ÖFB-Kicker bei dieser WM nichts zu holen.(Bild: AP/Andre Penner)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nachdem die spanische Presse den 3:0-Sieg ihrer Mannschaft gegen Österreich ausgiebig zelebriert hatte, gab es nun von anderen europäischen Medien eine schonungslose Analyse. Für die Spanier gibt es Anerkennung, für das ÖFB-Team höchstens Mitleid. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

ITALIEN:
Gazzetta dello Sport: „Spanien fegt die blassen und ideenlosen Österreicher mühelos vom Platz. Rangnick überlässt den Spaniern zu viele Räume, die der Favorit gnadenlos nutzt. Für die Könige Europas wird dieses Duell zu einem lockeren Spaziergang.“

Corriere dello Sport: „Dieses Spanien jagt jedem Gegner Angst ein. Die Rojos überrollen Österreich ohne Gnade. Was als Spiel begann, wird zur Machtdemonstration feinster Technik, während die Österreicher in der eigenen Hälfte eingesperrt bleiben.“

Lesen Sie auch:
Spanien ließ Österreich nicht den Hauch einer Chance. 
„Hollywood“ bei der WM
„Österreich zermalmt“: Jubel bei Spaniens Presse
03.07.2026

Corriere della Sera: „Ralf Rangnick, der von AC Milan umworbene Fußball-Professor bereitet das Spiel wie gewohnt vor – mit Gegenpressing und bloque bajo, jenem höflich umschriebenen Catenaccio. Doch dieser Plan hält nur kurz stand. Österreich überlebt zunächst dank zweier Glanzparaden von Alexander Schlager, ehe die Mannschaft früh kapituliert.“

La Repubblica: „Ole Espana! Die Spanier besiegen ein Österreich ohne Ideen und Durchsetzungskraft. Schlager verhindert Schlimmeres, kann die fahrigen Österreicher jedoch nicht im Spiel halten.“

Tuttosport: „Österreich agiert zu defensiv, um den Rojos wirklich gefährlich zu werden. Offensiv gelingt kaum etwas, während Spanien das Spiel kontrolliert und den Vorsprung souverän verwaltet.“

FRANKREICH:
L‘Equipe: Der amtierende Europameister wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Österreich, das erstmals seit 1954 wieder ein K.-o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft bestritt, fand offensiv überhaupt nicht statt. Tempo, Technik und Intensität der Spanier waren für Österreich letztlich eine Nummer zu groß.“

Lesen Sie auch:
Marko Arnautovic wurde nach dem WM-Aus emotional. 
Rekordmann hört auf
Arnautovic tränenreich: „Habe schon genug geweint“
02.07.2026
WM-Details enthüllt
„Besonderer Moment“: So nahm Arnautovic Abschied
03.07.2026

ENGLAND:
Daily Mail: „Ralf Rangnick verdient Anerkennung dafür, Österreich erstmals seit 28 Jahren wieder zu einer Weltmeisterschaft geführt zu haben. Im Achtelfinale gegen Spanien war die Leistung seiner Mannschaft jedoch enttäuschend: Trotz der Einwechslung von Marko Arnautovic und Sasa Kalajdzic brachte Österreich keinen einzigen Schuss auf das Tor und war im Ballbesitz zu passiv und berechenbar.“

DEUTSCHLAND:
Bild: „Spanien zaubert Rangnick raus. Der Europameister zwingt die Ösis in die Knie! Sportlich konnte Österreich dem Favoriten nicht wirklich Paroli bieten.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.07.2026 12:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Kroatien ist raus – späte Erlösung für Portugal!
WM-Highlights
0:3 – Spanien drei Nummern zu groß für Österreich!
WM-Highlights
0:2! Harmlose Bosnier – USA steht im Achtelfinale
WM-Highlights
Belgien dreht Partie – schickt Senegal nach Hause!
WM-Highlights
Doppelpack! Harry Kane rettet England den Aufstieg
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
146.730 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Oberösterreich
Abkürzung kostete Florianijünger das Leben
121.813 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seit der Jugend war Jerome Wörister bei der Feuerwehr, die ihm höchsten Respekt zollt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
110.202 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1046 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
900 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
832 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Emotionale Botschaft
ÖFB nach WM-Aus: „Danke für jede schlaflose Nacht“
Pressestimmen nach Aus
„Österreicher in der eigenen Hälfte eingesperrt“
Sportkrone Inside
Nagelsmann out – kommt Klopp? Arnautovic Rücktritt
Sport Tv Logo
WM in anderer Welt
„Wundervolle Wochen!“ Reise endet nach 4300 Meilen
Nach Nagelsmann-Aus
DFB geht in Offensive: Suchen Gespräch mit Klopp!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf