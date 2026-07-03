„Österreicher in der eigenen Hälfte eingesperrt“

ENGLAND:

Daily Mail: „Ralf Rangnick verdient Anerkennung dafür, Österreich erstmals seit 28 Jahren wieder zu einer Weltmeisterschaft geführt zu haben. Im Achtelfinale gegen Spanien war die Leistung seiner Mannschaft jedoch enttäuschend: Trotz der Einwechslung von Marko Arnautovic und Sasa Kalajdzic brachte Österreich keinen einzigen Schuss auf das Tor und war im Ballbesitz zu passiv und berechenbar.“