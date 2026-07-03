Grüne legen sich vor Budgetabstimmung quer

Die Debatte zum Budget in der kommenden Woche werde wohl „hitzig“ verlaufen. Eine Zustimmung der Freiheitlichen ist ebenfalls unwahrscheinlich. Dort wurde am Freitag gegenüber der APA aber noch auf die kommende Klubsitzung verwiesen. Die FPÖ will ihre ureigenen Themen einbringen, darunter die Abschaffung der ORF-Haushaltsabgabe und einen Antrag, dass Migrantinnen und Migranten ihr Recht auf Asyl automatisch verwirken, wenn sie während eines laufenden Verfahrens Urlaub im Herkunftsland machen.