Mutter (43) attackierte Polizisten: „Ich sah rot!“

Seinen Anfang nahm die Angelegenheit mit einem Streit zwischen der 43-jährigen Frau und ihrem Sohn, der laut der Angeklagten „ab und zu in Rage“ gerät und dann „gar nichts mehr mitbekommt“. Mit einem Schlüssel soll sie den Nachwuchs im Zuge der Auseinandersetzung verletzt haben. Schließlich flüchtete sie aus der eigenen Wohnung – nur um bei der Rückkehr auf ihren Ex-Partner und die bereits alarmierte Polizei zu treffen.