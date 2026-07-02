Gasleitung angebohrt: Nachbarn mussten flüchten

Gasalarm am Donnerstagabend in Neumarkt/Hausruck: Bei Arbeiten war in einer Garage gegen 17.30 Uhr ausgerechnet vorm Haus-Absperrschieber die Gasleitung angebohrt worden – die Folgen waren groß: Die Siedlung wurde vorsorglich evakuiert und etwa 40 Personen mussten ihre Häuser verlassen. Sie warteten auf einem nahen Spielplatz ab, bis sich die Gasleitung entleert hat.