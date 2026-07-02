Gasleitung angebohrt: Nachbarn mussten flüchten

Aktueller Großeinsatz in Oberösterreich! Weil beim Bohren eine Gasleitung sehr unglücklich erwischt wurde, musste am Donnerstagabend eine ganze Siedlung evakuiert werden. Dazu sind rund 1000 Haushalte auch ohne Strom, um eine Explosion zu verhindern.
Gasalarm am Donnerstagabend in Neumarkt/Hausruck: Bei Arbeiten war in einer Garage gegen 17.30 Uhr ausgerechnet vorm Haus-Absperrschieber die Gasleitung angebohrt worden – die Folgen waren groß: Die Siedlung wurde vorsorglich evakuiert und etwa 40 Personen mussten ihre Häuser verlassen. Sie warteten auf einem nahen Spielplatz ab, bis sich die Gasleitung entleert hat.
Pflegebedürftige Personen versorgt
Zwei pflegebedürftige Personen wurden vom Roten Kreuz versorgt. Außerdem musste zur Sicherheit das Stromnetz abgeschaltet werden. Davon waren knapp 1000 Kunden in der Umgebung betroffen. Von Verletzten ist bis dato noch nichts bekannt.
Es kann noch eine Weile dauern, bis das betroffene Gasnetz, das von einem weiter entfernten Schieber vom Hauptnetz getrennt wurde, leer ist und sich das Gas verflüchtigt hat. Erst dann ist an ein Aufheben des Alarms zu denken.
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