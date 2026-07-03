Grazer Uni-Professor radelt bis ans Ende der Welt

Sag’, hast du kein Mitleid mit den Leuten? Wenn die so arm sind? In Slums leben? Diese Fragen hört Otto Petrovic oft, wenn er von seinen Reisen erzählt. Und er hat eine Antwort darauf: Nein. Mitleid hilft keinem weiter. Aber Begegnungen auf Augenhöhe. Mit Respekt. Ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie gesehen, gehört, ernst genommen werden. Und das kann Professor Petrovic. Denn er nimmt jede Mühseligkeit radelnd in Kauf, um zu ihnen zu gelangen. In tiefste Wälder, auf höchste Berge. Dorthin, wo kein Auto mehr fährt. Nur, um die Menschen zu treffen. Um ihre Welt mit ihren Augen zu sehen. Nicht mit seinen eigenen. Nicht als Tourist.