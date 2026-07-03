Christian Horner kurz vor Comeback in die Formel 1

Vorletzter in Weltmeisterschaft

Nur ein Punkt am Konto, vorletzter Platz in der Weltmeisterschaft und bei den Rennen werden die grünen Boliden oft mehrmals umrundet – das Team von Oberboss Lawrence Stroll hat sich im neuen Regelwerk völlig verpokert. Jetzt soll es der erfahrene Christian Horner richten. Schon vor ein paar Monaten sei es zu Gesprächen gekommen, ohne spruchreifes Ergebnis.