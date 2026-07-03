Anrainer besorgt: Bachwasser war plötzlich schwarz

Anrainer des Ramingbachs staunten nicht schlecht, als sich das Gewässer Anfang der Woche tiefschwarz präsentierte. Um die Ursache für die Verfärbung zu eruieren, wurden Wasserproben gezogen. Mittlerweile hat der Regen der letzten Tage das Problem sprichwörtlich weggespült.
Aufmerksame Anrainer machten Anfang der Woche in Kleinraming (Bezirk Steyr-Land) eine besorgniserregende Entdeckung: „Das Wasser des Ramingbaches war vor der Wehranlage Nestermühle auf mehreren hundert Metern schwarz gefärbt“, schildert Jürgen Schwödiauer, Kommandant der FF Kleinraming. Seitens der Freiwilligen Feuerwehr seien keine Hinweise auf eine Öl-, Gülle- oder sonstige offensichtliche Verunreinigung festgestellt worden.
Wasserproben entnommen
Um die Ursache für die Verfärbung zu klären, wurden Wasserproben entnommen. Am Donnerstag lag ein erstes Ergebnis vor. „Die Probe war Gott sei Dank nicht toxisch, aber zum Zeitpunkt der Entnahme bestand eine erhöhte organische Belastung“, weiß Barbara Spöck, Bezirkshauptfrau von Steyr-Land. Wo diese genau hergekommen war, sollen detaillierte Testergebnisse klären. „Das kann aber noch eine Woche dauern“, so Spöck.
Regen spülte Problem weg
Nach den Regenfällen der vergangenen Tage sehe das Wasser im Ramingbach nun wieder normal aus, schildert die Bezirkshauptfrau. Ob Sauerstoffmangel Ursache für die Verfärbung war, wird sich zeigen. Möglich wäre das schon, heißt es aus der Abteilung Gewässergüte beim Land OÖ: Bei längeren Hitzeperioden, niedrigem Wasserstand und ausreichend Nährstoffversorgung kann es in Fließgewässern zu Algenbildung kommen. Der Abbauprozess entzieht dem Wasser Sauerstoff – das Wasser kippt.
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