Anrainer besorgt: Bachwasser war plötzlich schwarz

Regen spülte Problem weg

Nach den Regenfällen der vergangenen Tage sehe das Wasser im Ramingbach nun wieder normal aus, schildert die Bezirkshauptfrau. Ob Sauerstoffmangel Ursache für die Verfärbung war, wird sich zeigen. Möglich wäre das schon, heißt es aus der Abteilung Gewässergüte beim Land OÖ: Bei längeren Hitzeperioden, niedrigem Wasserstand und ausreichend Nährstoffversorgung kann es in Fließgewässern zu Algenbildung kommen. Der Abbauprozess entzieht dem Wasser Sauerstoff – das Wasser kippt.