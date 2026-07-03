Fast 2600 Tote: Wiederaufbau in Venezuela startet

Graben mit bloßen Händen

Vor Ort werden die Rettungsarbeiten nach den Beben der Stärke 7,2 und 7,5 vom vergangenen Mittwoch größtenteils von Zivilisten getragen, die oft mit bloßen Händen graben und fehlendes schweres Gerät beklagen. Auf einer inoffiziellen Liste im Internet wurden zuletzt noch rund 38.500 Menschen als vermisst gemeldet.