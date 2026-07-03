Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Noch Rettungsarbeiten

Fast 2600 Tote: Wiederaufbau in Venezuela startet

Ausland
03.07.2026 08:03
Vor Ort werden die Rettungsarbeiten größtenteils von Zivilisten getragen, die oft mit bloßen ...
Vor Ort werden die Rettungsarbeiten größtenteils von Zivilisten getragen, die oft mit bloßen Händen graben.(Bild: AFP/MIGUEL MEDINA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer auf 2595 gestiegen. 38.500 Menschen werden noch vermisst. Für den Wiederaufbau richtet das Land gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) einen Hilfsfonds in Höhe von 200 Millionen Dollar ein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zudem haben der IWF und die Weltbank weitere Kredite und Hilfen angeboten. „Wir können immer noch Menschen lebend finden“, erklärte Interimspräsidentin Delcy Rodriguez.

Kritik an langsamem Krisenmanagement
Die Such- und Rettungsarbeiten sind noch nicht beendet. Auf ihrer ersten Pressekonferenz seit dem Sturz von Nicolas Maduro durch die USA im Jänner wies Rodriguez Kritik an einem zu langsamen Krisenmanagement vehement zurück. Die Regierung habe sofort gehandelt.

Aktuelle Bilder aus Venezuela:

Das Chaos erklärte sie unter anderem damit, dass im am schwersten betroffenen Bundesstaat La Guaira fast alle regionalen Behördenvertreter ums Leben gekommen seien.

Lesen Sie auch:
In Venezuela ist ein Mann lebend in den Trümmern entdeckt worden. Mehrere Rettungskräfte ...
Eine Woche nach Beben
Mann (43) lebend in Trümmern in Venezuela entdeckt
02.07.2026
Erdbeben bringen Wende
Retten statt Entführen: US-Militär hilft Venezuela
01.07.2026
Sechs Tage verschüttet
Wunder in Venezuela: Bub (3) aus Trümmern gerettet
30.06.2026

Graben mit bloßen Händen
Vor Ort werden die Rettungsarbeiten nach den Beben der Stärke 7,2 und 7,5 vom vergangenen Mittwoch größtenteils von Zivilisten getragen, die oft mit bloßen Händen graben und fehlendes schweres Gerät beklagen. Auf einer inoffiziellen Liste im Internet wurden zuletzt noch rund 38.500 Menschen als vermisst gemeldet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
03.07.2026 08:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf