Vierfacher Tour-de-France-Sieger Froome hört auf

Beim Trainingssturz hatte Froome zusätzlich zu mehrfachen Rippenbrüchen, einem Lendenwirbelbruch sowie einem Pneumothorax auch einen Perikardriss, also einen Riss um den schützenden Sack um das Herz, erlitten. Er hat neben seinen Tour-Erfolgen zweimal die Vuelta und einmal den Giro gewonnen. Bei Olympia 2012 und 2016 sowie bei der WM 2017 holte er jeweils Zeitfahr-Bronze.