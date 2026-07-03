Engländer zittern schon vor Störaktionen in Mexiko

„Wir alle wissen, dass England am Sonntag mit der hohen Luftfeuchtigkeit und der reduzierten Lungenkapazität zu kämpfen haben wird. Doch diese Bedingungen werden nicht nur das Atmen erschweren“, analysiert Ikone Michael Owen für die „Daily Mail“ die anstehenden Herausforderungen für England im Achtelfinale gegen Mitgastgeber Mexiko. Denn das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt liegt auf einer Höhe von 2200 Metern über dem Meeresspiegel. Für viele Spieler ist das komplettes Neuland und eine große Umstellung. Zumal die Höhe auch Auswirkungen auf die Flugkurve des Balles hat. Experten sagen, dass man 10 bis 14 Tage braucht, um sich daran zu gewöhnen – Harry Kane und Co. bleiben aber gar nur 48 Stunden.