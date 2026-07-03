Engländer zittern schon vor Störaktionen in Mexiko

Aus Angst vor Spionage reisten Englands Teamkicker nach dem Zitter-2:1 gegen Kongo mit Verzögerung nach Mexiko, wo Kane und Co. am Sonntag auf den Mitgastgeber der größten WM aller Zeiten treffen. Schon vor dem Duell droht aber bereits Ungemach.
„Wir alle wissen, dass England am Sonntag mit der hohen Luftfeuchtigkeit und der reduzierten Lungenkapazität zu kämpfen haben wird. Doch diese Bedingungen werden nicht nur das Atmen erschweren“, analysiert Ikone Michael Owen für die „Daily Mail“ die anstehenden Herausforderungen für England im Achtelfinale gegen Mitgastgeber Mexiko. Denn das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt liegt auf einer Höhe von 2200 Metern über dem Meeresspiegel. Für viele Spieler ist das komplettes Neuland und eine große Umstellung. Zumal die Höhe auch Auswirkungen auf die Flugkurve des Balles hat. Experten sagen, dass man 10 bis 14 Tage braucht, um sich daran zu gewöhnen – Harry Kane und Co. bleiben aber gar nur 48 Stunden.
Tuchel schottete England ab
Denn aus Angst vor Spionage schottete sich Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft nach dem knappen 2:1 gegen die DK Kongo im „Heimathafen“ Kansas City ab, reist erst am Freitag nach Mexiko. Wo die Geheimhaltung aber weitergeht, wo die Engländer untergebracht sind, ist streng geheim. Aber nicht nur aufgrund potenzieller Spionageattacken, sondern auch, um das zu verhindern, was Ecuador vorm Sechzehntelfinale erleben musste.
Laute Musik und Feuerwerk
Denn die Südamerikaner wurden vor dem ersten K.o.-Spiel von mexikanischen Anhängern die ganze Nacht lang mit Drucklufthörnern, Trommeln, Motorrädern, lauter Musik und auch einem gigantischen Feuerwerk wachgehalten. „Dieses Verhalten steht in krassem Widerspruch zu den Grundsätzen von Fair Play, Gleichheit und Einheit, die eine Fußballweltmeisterschaft verkörpern sollte“, erklärte dazu der ecuadorianische Fußballverband in einer Aussendung. Nun zittert auch England vor solchen Aktionen.
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