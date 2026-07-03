LIVE ab 0 Uhr: Messis Argentinien gegen Kap Verde

Ihr Überraschungsteam bauten die „Blauen Haie“ dabei sehr pragmatisch auf. Die halbe Welt kennt mittlerweile die Geschichte von Torhüterheld Vozinha und seiner Mutter, die sich die Kaution für das Einreisevisum in die USA nicht leisten konnte. Und dann doch ihren Sohn im Stadion unterstützen durfte. Der 40-Jährige gehört auch zu einer Minderheit von nur zwölf Spielern innerhalb des WM-Kaders, die überhaupt in Kap Verde geboren wurden. Die anderen 14 fanden Bubista und Bettencourt in den Niederlanden (6), den USA (1), in Irland (1), Frankreich (3) und in Portugal (3). Überall auf der Welt suchte das Trainerduo nach Fußball-Profis mit kapverdischen Wurzeln.