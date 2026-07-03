Algerien-Star Riyad Mahrez verkündet Rücktritt

„Kassierten zu viele Tore“

„Die Chance war da, aber wir kassieren zwei Tore nach Fehlern, auf diesem Niveau wird das direkt bestraft“, analysierte Mahrez das WM-Aus gegen die Schweiz. „Es war natürlich das Ziel, weiterzukommen, aber wir kassieren zu viele Tore, um auf etwas hoffen zu können“. Algerien hatte sich als Gruppendritter in der ÖFB-Gruppe für die K.o.-Phase qualifiziert. Die Nordafrikaner waren erstmals seit 2014 wieder bei einer WM-Endrunde dabei.