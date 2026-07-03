Algerien-Star Riyad Mahrez verkündet Rücktritt

Algerien-Star Riyad Mahrez verkündete nach dem WM-Aus gegen die Schweiz im Sechzehntelfinale seinen Rücktritt aus dem Nationalteam.
„Ja, das war mein letztes Spiel in der Nationalmannschaft“, teilte der Starspieler traurig den Medien mit. In zwölf Jahren spielte der ehemalige ManCity-Flügelspieler 119-Mal für das algerische Nationalteam und erzielte dabei 40 Tore. Sein größter Triumph mit dem Nationalteam war 2019 der Sieg bei der Afrikameisterschaft.
„Kassierten zu viele Tore“
„Die Chance war da, aber wir kassieren zwei Tore nach Fehlern, auf diesem Niveau wird das direkt bestraft“, analysierte Mahrez das WM-Aus gegen die Schweiz. „Es war natürlich das Ziel, weiterzukommen, aber wir kassieren zu viele Tore, um auf etwas hoffen zu können“. Algerien hatte sich als Gruppendritter in der ÖFB-Gruppe für die K.o.-Phase qualifiziert. Die Nordafrikaner waren erstmals seit 2014 wieder bei einer WM-Endrunde dabei.
Letzter Treffer gegen Österreich
Seine letzten beiden Treffer im Algerien-Trikot gelangen Mahrez gegen Österreich. Im dritten Gruppenspiel erzielte der 35-Jährige einen Doppelpack und sorgte damit fast für das frühzeitige Ausscheiden des ÖFB-Teams.
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