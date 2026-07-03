„Brennt noch immer“: Campingplätze evakuiert

Mehrere Brände

In Südfrankreich wüten derzeit mehrere große Brände. Das größte Feuer betrifft die Départements Aude und Hérault im Süden des Landes, wo bis zu 800 Feuerwehrleute mit 150 Fahrzeugen im Einsatz sind, wie die deutsche „Tagesschau“ berichtet. Nördlich von Marseille brachen zwei weitere Feuer aus. Bei Rognac brannten 50 Hektar Land, das Feuer dort ist aber bereits unter Kontrolle. Nahe Lançon-Provence zerstörten Flammen 260 Hektar, dort waren zwei Löschflugzeuge im Einsatz. Bisher gab es dort keine Verletzten, aber rund 600 Menschen mussten ihre Häuser räumen.