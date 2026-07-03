ÖSV-Ass bekam Anruf vom neuen FIS-Präsidenten

„Es geht um den Nachwuchs“

Payer selbst wird 2030 zwar nicht mehr am Start stehen. „Es geht mir aber um den Nachwuchs. Wir haben großen Zuspruch bei unserem Verein auf der Simonhöhe – ich möchte den Kindern und Jugendlichen auch eine Aussicht auf Olympia bieten können. Außerdem war ich jahrelang als Athletensprecher für alle da. Ich möchte nicht, dass der Sport unter mir aus dem olympischen Programm fällt.“ Eine endgültige Entscheidung soll um den 7. Juli fallen.