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Starker Auftritt

Schwärzler mit drei Siegen an einem einzigen Tag

Tennis
03.07.2026 09:05
Joel Schwärzler war in Oberpullendorf fleißig.
Joel Schwärzler war in Oberpullendorf fleißig.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Lnage hatte Joel Schwärzler darauf warten dürfen, dass auch für ihn die österreichischen Staatsmeisterschaften losgehen. Am Donnerstag war es dann aber endlich so weit und da bekam der 20-Jährige gleich jede Menge zu tun – Probleme hatte der Vorarlberger mit seinen Aufgaben aber nicht.

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Schwärzler, der nach dem Zweitrundeneinzug von Sebastian Ofner in Wimbledon im ÖM-Turnierraster dessen Position einnahm, traf nach einem Freilos in Runde eins im Achtelfinale auf Nick Ihlenfeld. Gegen den 21-jährigen Qualifikanten gab sich der Harder aber keine Blöße, setzte sich problemlos mit 6:0, 6:4 durch und zog ins Viertelfinale ein, wo am Freitag Lokalmatador Alex Wagner wartet.

Leo Gutjahr (l.) und Joel Schwärzler glänzten im Doppel.
Leo Gutjahr (l.) und Joel Schwärzler glänzten im Doppel.(Bild: GEPA)

Doppelter Doppel-Einsatz
Damit war der Arbeitstag des Weltranglisten-177. aber noch lange nicht erledigt. Am späteren Nachmittag matchte sich Schwärzler im Doppel-Achtelfinale an der Seite von Leo Gutjahr mit der Paarung Gratki/Ujvari. Das Ergebnis: Ein souveräner 6:4, 6:3-Erfolg und damit verbunden der Einzug ins Viertelfinale. Und das wurde dann gleich auch noch am Donnerstagabend gespielt. 

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Drittes Spiel, dritter Sieg
Neuerlich präsentierten sich Schwärzler und sein Partner stark und eliminierten das Duo Thomas Statzenberger/Dennis Novak ohne große Mühe mit 6:2 und 6:3. Im Halbfinale, das am Freitag nicht vor 17.30 gespielt werden soll, warten nun Bastian Berenz und Alex Wagner.

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