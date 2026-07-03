Schwärzler mit drei Siegen an einem einzigen Tag

Doppelter Doppel-Einsatz

Damit war der Arbeitstag des Weltranglisten-177. aber noch lange nicht erledigt. Am späteren Nachmittag matchte sich Schwärzler im Doppel-Achtelfinale an der Seite von Leo Gutjahr mit der Paarung Gratki/Ujvari. Das Ergebnis: Ein souveräner 6:4, 6:3-Erfolg und damit verbunden der Einzug ins Viertelfinale. Und das wurde dann gleich auch noch am Donnerstagabend gespielt.