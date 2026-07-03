Im Hollywood Megaplex auf den Spuren von Odysseus

Spannend wird es auch beim Gewinnspiel

Am 16. Juli startet der Film und 20x2 „Krone“-Gewinner laden wir an diesem Tag gleich dazu ins Hollywood Megaplex in der PlusCity Pasching ein. Um 20.30 Uhr heißt es „Film ab“ – und zwar in IMAX-Qualität. Zusätzlich zu den Kinotickets erhalten die Gewinner auch je einen Getränkegutschein für einen Cocktail in der „StarsBar“ und können beim Fotopoint ein Erinnerungsfoto mit „echten“ griechischen Kriegern machen. Dafür einfach im untenstehenden Formular Daten ausfüllen. Eine Teilnahme ist bis Freitag, 10. Juli um 9 Uhr möglich.