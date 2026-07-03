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Im Hollywood Megaplex auf den Spuren von Odysseus

Gewinnspiele
03.07.2026 09:00
Matt Damon in der Hauptrolle als Odysseus
Matt Damon in der Hauptrolle als Odysseus(Bild: © Universal Studios. All Rights Reserved.)
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Von Sponsoring

Spannend wird es ab 16. Juli auf den Kino-Leinwänden! Christopher Nolans neuer Film „Die Odyssee“ wartet mit packenden Szenen, beeindruckenden Effekten und einem Blick zurück in die Antike auf viele Besucher. 20x2 „Krone“-Gewinner haben hier die Chance auf Tickets.

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Kein Geringerer als Matt Damon bekam die Hauptrolle im neuen Film von Kult-Regisseur Christopher Nolan. Das Drehbuch für „Die Odyssee“ schrieb er gleich, nachdem er für „Oppenheimer“ mit mehreren Oscars ausgezeichnet wurde. Und nun präsentiert sich der Film ab 16. Juli auf den heimischen Kino-Leinwänden mit packenden Szenen, die in die Antike eintauchen lassen. Ein Blick auf weitere Darsteller verspricht einen fulminanten Star-Auflauf, denn auch Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, oder Charlize Theron haben eine Rolle in „Die Odyssee“.

Viele Stars, wie Zendaya (re.), spiele im Film mit
Viele Stars, wie Zendaya (re.), spiele im Film mit(Bild: © Universal Studios. All Rights Reserved.)

Ein kurzer Einblick in den Film 
Der Film erzählt die Geschichte von Odysseus (Matt Damon) und wie er seine lange Heimreise nach dem Trojanischen Krieg antritt. Ziel seiner Reise ist es, seine Frau Penelope und seine Familie wiederzufinden. Doch Begegnungen mit Zyklopen, Sirenen und der Hexengöttin Circe machen diesen Weg zu einem gefährlichen Unterfangen…

Spannend wird es auch beim Gewinnspiel
Am 16. Juli startet der Film und 20x2 „Krone“-Gewinner laden wir an diesem Tag gleich dazu ins Hollywood Megaplex in der PlusCity Pasching ein. Um 20.30 Uhr heißt es „Film ab“ – und zwar in IMAX-Qualität. Zusätzlich zu den Kinotickets erhalten die Gewinner auch je einen Getränkegutschein für einen Cocktail in der „StarsBar“ und können beim Fotopoint ein Erinnerungsfoto mit „echten“ griechischen Kriegern machen. Dafür einfach im untenstehenden Formular Daten ausfüllen. Eine Teilnahme ist bis Freitag, 10. Juli um 9 Uhr möglich. 

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