Druckabfall zwingt Mallorca-Flieger zu Notlandung

„Wir hatten Problem mit dem Druck in der Kabine und haben uns dazu entschieden, ziemlich schnell in den Sinkflug zu gehen“, erklärte eine Sprecherin der Fluggesellschaft. Für manche offenbar zu schnell: Vier Passagiere und ein Crewmitglied bekamen Nasenbluten - vermutlich wegen des plötzlichen Sinkflugs, so die Sprecherin.