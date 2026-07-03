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Nasenbluten an Bord

Druckabfall zwingt Mallorca-Flieger zu Notlandung

Ausland
03.07.2026 08:43
Die Norwegian-Maschine musste in Hamburg zwischenlanden. (Archivbild)
Die Norwegian-Maschine musste in Hamburg zwischenlanden. (Archivbild)(Bild: pettys - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schreckmoment in einem Mallorca-Flieger: In einem Flugzeug der Airline Norwegian, das Richtung Kopenhagen unterwegs war, fiel plötzlich der Druck ab. Der Pilot musste in Hamburg eine Sicherheitslandung hinlegen.

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„Wir hatten Problem mit dem Druck in der Kabine und haben uns dazu entschieden, ziemlich schnell in den Sinkflug zu gehen“, erklärte eine Sprecherin der Fluggesellschaft. Für manche offenbar zu schnell: Vier Passagiere und ein Crewmitglied bekamen Nasenbluten - vermutlich wegen des plötzlichen Sinkflugs, so die Sprecherin.

Zweiter Flieger holte Passagiere ab
Die meisten Menschen an Bord kamen bei dem Zwischenfall am Donnerstag aber mit dem Schrecken davon. Sie wurden am Flughafen Hamburg von medizinischem Personal betreut. Aus Kopenhagen wurde eine andere Maschine geschickt, um Passagiere und Crew abzuholen.

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