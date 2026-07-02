Leuchtenhersteller plant Dividenden-Pause

Der Umsatz der Gruppe sank um 5,2 Prozent auf 1,04 Milliarden Euro. Noch deutlicher fiel das Minus unter dem Strich aus: Das Ergebnis vor Steuern sackte von 16,1 Millionen Euro im Vorjahr auf 10,7 Millionen Euro ab. Nach Abzug der Steuern blieb dem Traditionsunternehmen lediglich ein magerer Gewinn von einer Million Euro übrig (Vorjahr: 15,5 Mio. Euro).