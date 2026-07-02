Zelzer übernimmt in Feldkirch die Bildungsagenden

In Kochs Amtszeit fielen die Umsetzung des neuen Vorarlberger Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes von 2023 sowie damit verbundene Investitionen in Personal und Infrastruktur. Dazu gehörten die Erweiterung der Volksschule Tosters, Neubauten von Betreuungseinrichtungen in Nofels, Altenstadt und Levis sowie die Einführung der Kindergartensozialarbeit (KiSA). Im März 2025 wurde zudem eine neue Sportstrategie beschlossen.