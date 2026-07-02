Zelzer übernimmt in Feldkirch die Bildungsagenden

In der jüngsten Sitzung der Feldkircher Stadtvertreter wurde Andrea Zelzer zur neuen Stadträtin gewählt. Sie folgt auf Nathalie Koch, die nach rund vier Jahren in der Stadtregierung ihr Mandat und ihre Funktion niedergelegt hat. Zelzer übernimmt die Bereiche Kindergärten, Kinderbetreuung, Schulen, Bildung, Musikschule sowie Sport und Sportstätten.
In Kochs Amtszeit fielen die Umsetzung des neuen Vorarlberger Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes von 2023 sowie damit verbundene Investitionen in Personal und Infrastruktur. Dazu gehörten die Erweiterung der Volksschule Tosters, Neubauten von Betreuungseinrichtungen in Nofels, Altenstadt und Levis sowie die Einführung der Kindergartensozialarbeit (KiSA). Im März 2025 wurde zudem eine neue Sportstrategie beschlossen.
Ihre Nachfolgerin Andrea Zelzer bringt berufliche und ehrenamtliche Erfahrung für die neuen Aufgaben mit: Die in Tisis wohnhafte Stadträtin arbeitet seit 2022 in der Schulischen Assistenz an der Volksschule Tisis und leitete zehn Jahre lang als Obfrau den Schiverein Tisis.
Neben der personellen Neubesetzung wurden die Zuständigkeiten für Finanzen und Vermögen neu geordnet. Diese Agenden wechselten von Stadtrat Wolfgang Flach zurück zu Bürgermeister Manfred Rädler. Als Grund nennt die Stadt die notwendige Verknüpfung der Haushaltskonsolidierung mit dem Strukturprojekt „Zukunft Stadtverwaltung“. Stadtrat Flach ist weiterhin für die Ressorts Wirtschaft, Tourismus und Unternehmensansiedlung zuständig.
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