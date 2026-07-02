Leitwolf droht für „Tour of Austria“ auszufallen

Stark wie selten zuvor

Im Vorjahr war der 33-jährige Schweizer, der seit der Saison 2019 das Trikot der Rankler Continental-Équipe trägt, bei der Tour of Austria in der Gesamtwertung auf Rang 44 gefahren und hatte sich Platz neun in der Bergwertung gesichert. „Heuer wäre er aber noch besser drauf“, weiß Kofler. Das bewies der Glarner zuletzt nicht nur mit seinem Sieg zuletzt bei der Tour of Malopolska, sondern auch dem dritten Gesamtrang bei der Tour of Hellas im Mai.