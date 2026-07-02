Leitwolf droht für „Tour of Austria“ auszufallen

Am 8. August startet mit der „Tour of Austria“ das wichtigste Radrennen des Jahres für das „Team Vorarlberg“. Und ausgerechnet jetzt, knapp eine Woche vor der Auftaktetappe von Graz über 188 Kilometer nach Gamlitz, droht der Ländle-Équipe der nominelle Kapitän abhandenzukommen.
„Colin Stüssi war zuletzt fiebrig, hatte Grippesymptome“, berichtet Teammanager Thomas Kofler. „Wir tun aber alles dafür, dass er noch rechtzeitig fit wird und bei der Tour of Austria an den Start gehen kann.“
Stark wie selten zuvor
Im Vorjahr war der 33-jährige Schweizer, der seit der Saison 2019 das Trikot der Rankler Continental-Équipe trägt, bei der Tour of Austria in der Gesamtwertung auf Rang 44 gefahren und hatte sich Platz neun in der Bergwertung gesichert. „Heuer wäre er aber noch besser drauf“, weiß Kofler. Das bewies der Glarner zuletzt nicht nur mit seinem Sieg zuletzt bei der Tour of Malopolska, sondern auch dem dritten Gesamtrang bei der Tour of Hellas im Mai.
Entscheidung fällt bis Freitag
„Nach 30 Jahren in dem Geschäft bin ich positiv, dass er rechtzeitig noch fit wird. Er hat die beste Betreuung und wir haben ihm positive Energie geschickt“, erklärt Kofler. „Bis Freitag werden wir entscheiden, ob es Sinn macht, dass Colin an den Start geht oder ob jemand anders fahren wird.“
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