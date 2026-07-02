21-Jährige schleudert mit Pkw über Autobahn

Leicht verletzt ins Spital

Die junge Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort von der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Pkw entstand Totalschaden, auch die Leitschiene wurde in Mitleidenschaft gezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Autobahn nur einspurig passierbar, was einen langen Rückstau bis zur Abfahrt Wolfurt/Lauterach zur Folge hatte.