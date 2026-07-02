21-Jährige schleudert mit Pkw über Autobahn

Die 21-jährige Autofahrerin war gegen 13.40 Uhr in Fahrtrichtung Tirol unterwegs, als sie auf der regennassen Fahrbahn aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Herrschaft über ihren Wagen verlor. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, prallte gegen die rechte Außenleitschiene und kam nach weiteren Drehungen auf dem Überholstreifen zum Stillstand.
Leicht verletzt ins Spital
Die junge Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort von der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Pkw entstand Totalschaden, auch die Leitschiene wurde in Mitleidenschaft gezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Autobahn nur einspurig passierbar, was einen langen Rückstau bis zur Abfahrt Wolfurt/Lauterach zur Folge hatte.
Zahlreiche Kräfte im Einsatz
Ein großes Aufgebot an Rettungskräften war zur Unfallstelle geeilt. Neben zwei Polizeistreifen mit drei Beamten rückte die Ortsfeuerwehr Dornbirn mit drei Fahrzeugen und 15 Mann aus. Die Rettung war mit zwei Einsatzwagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und sechs Sanitätern vor Ort. Die ASFINAG sicherte die Unfallstelle mit drei Fahrzeugen und fünf Mitarbeitern ab.
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