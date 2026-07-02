Dürfen Lkw nachts bald 80 km/h fahren?

Viele Fakten sprechen für ein höheres Limit

Längere Fahrzeiten reduzierten die Effizienz, erschwerten die Planbarkeit und führten zu höheren Kosten im Güterverkehr. In anderen europäischen Ländern gelte bereits von 22 bis 6 Uhr ein höheres Tempolimit für Lkw. Als weitere Begründungen für den Vorstoß wurden unterschiedliche Geschwindigkeiten von Pkw und Lkw genannt, die zu mehr riskanten Überholmanövern führten, zudem erhöhten die bei niedrigerem Tempo längeren Fahrten in der Nacht die Monotonie, was die Aufmerksamkeit der Lenker negativ beeinflusse. Zuständig für die Temporegelung ist die Bundesregierung.