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Egg: Traktor kracht nach Kollision gegen Hauswand

Vorarlberg
02.07.2026 11:00
(Bild: Feuerwehr Egg)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone
Ein Ausweichmanöver auf der L29 in Egg hatte am Mittwochvormittag schwere Folgen. Der Anhänger eines Traktors geriet ins Schleudern und streifte einen Lkw. Das landwirtschaftliche Fahrzeug kam von der Straße ab und prallte gegen ein Gebäude. Beide Lenker wurden verletzt ins Spital gebracht.
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Um einem entgegenkommenden Lastwagen auf der schmalen Fahrbahn Platz zu machen, lenkte der Fahrer des Traktors sein Gespann auf den Gehsteig. Dabei geriet der Anhänger ins Schlingern und kollidierte seitlich mit dem Lkw. In der Folge verlor der Traktorlenker die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Begrenzungsmauer und krachte schließlich gegen ein unbewohntes Wohnhaus.

(Bild: Feuerwehr Egg)
(Bild: Feuerwehr Egg, Krone KREATIV)

Beide Lenker im Spital
Beide Fahrzeuglenker zogen sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden nach der Erstversorgung vor Ort von der Rettung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

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Bei beiden Männern durchgeführte Alkovortests verliefen negativ. An den Fahrzeugen sowie am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. 

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