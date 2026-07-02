Egg: Traktor kracht nach Kollision gegen Hauswand

Um einem entgegenkommenden Lastwagen auf der schmalen Fahrbahn Platz zu machen, lenkte der Fahrer des Traktors sein Gespann auf den Gehsteig. Dabei geriet der Anhänger ins Schlingern und kollidierte seitlich mit dem Lkw. In der Folge verlor der Traktorlenker die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Begrenzungsmauer und krachte schließlich gegen ein unbewohntes Wohnhaus.
Beide Lenker im Spital
Beide Fahrzeuglenker zogen sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden nach der Erstversorgung vor Ort von der Rettung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.
Bei beiden Männern durchgeführte Alkovortests verliefen negativ. An den Fahrzeugen sowie am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.
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