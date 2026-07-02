Eine „Mondlandung“ für „Prinzessin der Geherinnen“

Weitere Schritte nach vorne

Bei Mohr war die Freude auch tags danach noch groß. „Ich bin schon stolz darauf, was mir da gelungen ist“, gesteht die 20-Jährige, die insgeheim damit gerechnet hatte, dass sich die U23-Weltbestleistung ausgeht. „Dass ich Siegerin Ludmilla Olyanovska, die immerhin Weltrekordlerin über 5000 Meter ist, nicht schlagen werde, habe ich erwartet. Aber da waren noch zwei, drei andere Athletinnen, die bislang immer schneller waren als ich. Dass ich die hier biegen konnte, macht mich schon sehr zufrieden.“