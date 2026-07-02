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Eine „Mondlandung“ für „Prinzessin der Geherinnen“

Sport-Mix
02.07.2026 19:25
Theresia Emma Mohr ging in Eisenstadt in die Vorarlberger Sportgeschichtsbücher ein.
Theresia Emma Mohr ging in Eisenstadt in die Vorarlberger Sportgeschichtsbücher ein.(Bild: ÖLV/amriphoto)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Selbst heftiger Wind und teils starker Regen konnten am Mittwochabend nicht verhindern, dass die 20-jährige Andelsbucherin Theresia Emma Mohr in Eisenstadt im wahrsten Sinn des Wortes in die Vorarlberger Sportgeschichte „einging“. Am Tag danach sprach sie mit der „Krone“ über den denkwürdigen Abend im Burgenland.

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„Unser Statistik-Guru Gerd Kremmel hat mir noch am Mittwochabend bestätigt, dass Theresias Leistung historisch ist“, verrät Sven Benning, Sportdirektor des Vorarlberger Leichtathletikverbandes. Mit ihrer Zeit von 6:21,85 Minuten fixierte Theresia Emma Mohr eine neue U23-Weltbestleistung im Bahngehen über eine Meile. „Das ist bisher noch niemandem aus Vorarlberg gelungen“, bestätigt Benning, dass die Andelsbucherin mit ihrer Leistung in Eisenstadt Neuland betreten hat, ihr quasi eine sportliche „Mondlandung“ gelungen ist.

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Weitere Schritte nach vorne
Bei Mohr war die Freude auch tags danach noch groß. „Ich bin schon stolz darauf, was mir da gelungen ist“, gesteht die 20-Jährige, die insgeheim damit gerechnet hatte, dass sich die U23-Weltbestleistung ausgeht. „Dass ich Siegerin Ludmilla Olyanovska, die immerhin Weltrekordlerin über 5000 Meter ist, nicht schlagen werde, habe ich erwartet. Aber da waren noch zwei, drei andere Athletinnen, die bislang immer schneller waren als ich. Dass ich die hier biegen konnte, macht mich schon sehr zufrieden.“

Ein Krönchen für die „Prinzessin der Geherinnen“
Als Belohnung gab es für die Bregenzerwälderin, die erst vor drei Wochen ihre Lehrabschlussprüfung zur Polsterin mit Auszeichnung absolviert hatte, eine Krone. Die war beim Rückflug ins Ländle aber noch nicht im Gepäck. „Sie wird noch für mich graviert“, erzählt Mohr, die sich in Eisenstadt auch vom starken Wind und teils heftigem Regen nicht aus der Fassung bringen ließ. Vielleicht auch eine gute Vorbereitung für ihr nächstes Highlight – die EM im englischen Birmingham im August. 

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