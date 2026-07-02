Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach nur einem Jahr

Die Austria gibt ihren zweitbesten Torjäger ab

Fußball National
02.07.2026 15:29
Mame Wade und Jack Lahne werden in der kommenden Saison nicht mehr gemeinsam in der Bundesliga ...
Mame Wade und Jack Lahne werden in der kommenden Saison nicht mehr gemeinsam in der Bundesliga jubeln.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Mit seinen sieben Treffern hatte Mame Wade in der Vorsaison maßgeblichen Anteil daran, dass die Lustenauer Austria nach nur zwei Saisonen die Rückkehr in die Bundesliga fixieren konnte. Die Leistungen des 23-jährigen Senegalesen sorgten auch für internationale Aufmerksamkeit – und schlussendlich zu seinem Abschied nach nur einer Saison.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wade war im Sommer 2025 vom FC Wacker Innsbruck nach Lustenau gewechselt und entwickelte sich in seiner ersten Saison im grün-weißen Trikot rasch zu einem Leistungsträger. Mit sieben Treffern und fünf Assists hatte der Senegalese maßgeblichen Anteil am Meistertitel und dem Aufstieg in die Bundesliga und war der zweitbeste Torschütze nach Jack Lahne. Doch nun verlässt der 23-Jährige die Vorarlberger und wechselt zum belgischen Erstligisten RAAL La Louvière, der in der vergangenen Spielzeit in der Jupiler den 15. und vorletzten Tabellenplatz erreicht hatte.

Marktwert explodierte in Lustenau
Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die beiden Vereine Stillschweigen. Auf der Plattform Transfermarkt.at schoss Wades Markwert in seiner Zeit bei der Austria auf 300.000 Euro in die Höhe.

Lesen Sie auch:
Dieter Alge ist der Sportchef von Aufsteiger Austria Lustenau.
Sport Tv Logo
Lustenau-Sportchef:
„Wollen uns in der Bundesliga nicht verstecken“
15.06.2026
Lustenauer in Lech
Der Aufsteiger wagte im Nobelskiort ein Abenteuer
30.06.2026
Zweite Liga
Austria Lustenau gewinnt Hit gegen St. Pölten
10.04.2026

„Werde ich nie vergessen“
„Ich möchte mich beim SC Austria Lustenau für das Vertrauen und bei allen Menschen rund um den Verein bedanken. Vom ersten Tag an habe ich mich hier unglaublich wohlgefühlt und wurde von der Mannschaft, dem Trainerteam, den Mitarbeitern sowie den Fans herzlich aufgenommen. Gemeinsam den Meistertitel und den Aufstieg in die Bundesliga zu feiern, werde ich nie vergessen. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung in Belgien, werde die Zeit in Lustenau aber immer in besonderer Erinnerung behalten. Ich wünsche der Austria für die kommende Saison und die Zukunft viel Erfolg“, wird Wade in einer Vereinsaussendung der Lustenauer zitiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
02.07.2026 15:29
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
161.592 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
144.261 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert
141.087 mal gelesen
Die genaue Identität des Opfers mit den grünen Stiefeln war lange unklar – nun brachte eine ...
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1544 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
990 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
772 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Fußball National
Nach nur einem Jahr
Die Austria gibt ihren zweitbesten Torjäger ab
Seit Jänner 2021 da
Verteidiger verlässt Red Bull Salzburg nach Ungarn
Neuzugang
22-jähriger Engländer verstärkt Meister LASK
Sport Tv Logo
Fitz-Berater beim WAC
WAC-Trainer Silberberger steht auf seine „Ex“!
Wechsel ist offiziell
Neuer Klub stellt Bidstrup als „Darth Vader“ vor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf