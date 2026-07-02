Sterneküche im Kiosk am Badesee

Doch nicht nur der Lumpensalat hat Kultpotential: Die Patronin, Cilli Linher, gibt hier im wahrsten Sinne des Wortes den Tarif durch. Ein Unikum, wie es leider nur noch selten vorkommt. Final gibt’s noch unseren ganz persönlichen Geheimtipp: die Bosna Semmel. Unkonventionell, selbst rezeptiert, fruchtig, manche würden munkeln abtrünnig; Wir munkeln: vielleicht sogar besser als das Original in Salzburg. Doch dieses Urteil obliegt uns nicht.