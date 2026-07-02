Neues Festival: Vier Tage im Zeichen des Wassers

Während des Festivalwochenendes von 2. bis 5.Juli im Klostertal dreht sich alles um die vielfältigen Facetten des Wassers. Es gibt vier verschiedene Themenwelten:

Wasser.Erleben – geführte Wanderungen zu Bergseen und rauschenden Bächen

Wasser.Kraft – dieses Angebot richtet sich an Personen, die das Element als lebendige Energiequelle begreifen und zugleich über den nachhaltigen Umgang nachdenken möchten

Wasser.Genuss – mit allen Sinnen die regionale Kulinarik erleben

Wasser.Familie – Programmpunkte, die spielerisch und interaktiv zum Entdecken einladen.