Neues Festival: Vier Tage im Zeichen des Wassers

Wasser ist eine besonders wertvolle Ressource, zudem ein Landschaften prägendes und formendes Element. Im Klostertal geht nun rund um dieses Thema erstmals eine viertägige Veranstaltungsreihe über die Bühne.
Schroffe Felswände und Wasser in seinen unterschiedlichsten Erscheinungsformen prägen seit jeher die Landschaft des Klostertals. Die Alfenz schlängelt sich als Hauptfluss über rund 26 Kilometer durch das Tal. Zahlreiche Seitenbäche haben sich über Jahrtausende ihren Weg durch das felsige Gelände gebahnt und dabei eindrucksvolle Tobel, Schluchten und Wasserfälle geschaffen. Zu den spektakulärsten zählt der Fallbach-Wasserfall zwischen Dalaas und Braz: Aus rund 1400 Metern Höhe stürzt das Wasser dort über die steile Felswand in die Tiefe und zählt damit zu den höchsten Wasserfällen Österreichs.
Gerade in Zeiten immer häufiger auftretender Hitzewellen wird deutlich, wie kostbar diese Ressource ist. Wasser stillt Durst, sorgt für Kühlung, schafft Lebensräume und hat über lange Zeit Talschaften geformt und verändert. Vom 2. bis 5. Juli widmet sich das erste Alpine Wasser Festival genau diesem lebenswichtigen Element. Mit Wanderungen, Exkursionen, Führungen, kulinarischen Angeboten und Mitmachprogrammen sollen dessen vielfältige Facetten erlebbar gemacht werden. Für Anna Engstler und Bianca Ganahl von der Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH gewinnt das Thema gerade in heißen Sommern zusätzlich an Bedeutung.
Auf Entdeckungstour
Das Festival soll Besucherinnen und Besuchern besondere (Wasser-)Orte und Angebote näherbringen: „Im besten Fall nehmen sie neue Eindrücke, schöne Erlebnisse und einen anderen Blick auf das Element Wasser mit nach Hause.“ So stehen beispielsweise unter dem Motto „Wasser.Erleben“ geführte Wanderungen und gemeinsame Entdeckungstouren auf dem Programm – unter anderem zum beeindruckenden Mason-Wasserfall. Der Schwerpunkt „Wasser.Kraft“ widmet sich dem Wasser als Ressource und Energieträger. Führungen, spannende Hintergrundinformationen und Einblicke in das Spullerseekraftwerk zeigen, welche Rolle die Wasserkraft seit Jahrzehnten für die Region spielt.
Als besonderer Höhepunkt ist am 4. Juli eine Wassershow im Almwasserpark in Klösterle geplant. Begleitet wird der Abend von einem Street-Food-Festival mit regionalen Spezialitäten. Wer die Kraft der alpinen Gewässer auch abseits des Festivalprogramms erleben möchte, findet im Klostertal zahlreiche eindrucksvolle Plätze. Als Tipp für erfahrene Sportler nennt Engstler den Klettersteig am Fallbach. „Nicht gerade einfach zu bewältigen, aber sehr imposant“, beschreibt sie die Tour.
Während des Festivalwochenendes von 2. bis 5.Juli im Klostertal dreht sich alles um die vielfältigen Facetten des Wassers. Es gibt vier verschiedene Themenwelten:
Wasser.Erleben – geführte Wanderungen zu Bergseen und rauschenden Bächen
Wasser.Kraft – dieses Angebot richtet sich an Personen, die das Element als lebendige Energiequelle begreifen und zugleich über den nachhaltigen Umgang nachdenken möchten
Wasser.Genuss – mit allen Sinnen die regionale Kulinarik erleben
Wasser.Familie – Programmpunkte, die spielerisch und interaktiv zum Entdecken einladen.
Event soll jedes Jahr realisiert werden
Ein lohnendes Ausflugsziel seien außerdem der Spullersee und der Formarinsee. Beide Naturjuwele sind am Festival-Wochenende bequem mit einem Direktbus ab Klösterle erreichbar. Die Veranstaltungsreihe rund um das nasse Element soll sich langfristig als fixes Event etablieren, sofern es auf ausreichend Zuspruch stößt. „Ziel ist es, das Festival jährlich durchzuführen und es über die Grenzen der Region hinaus als besonderes Erlebnis rund um das Thema Wasser zu etablieren“, erklären die Mit-Organisatorinnen. Ob tosende Wildbäche, stille Bergseen oder sprudelnde Quellen – Gewässer liefern genug Gründe, um ihnen besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
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