Illegaler Welpenhandel in Lindau aufgeflogen

Etwa zwei Stunden später schlug die Falle zu: An der Tankstelle trafen nicht nur die beiden zuvor kontrollierten Schweizer Fahrzeuge ein, sondern auch ein Transporter mit ungarischer Zulassung. Bei der anschließenden Kontrolle der Ladefläche des Transporters entdeckten die Beamten sechs Hundekäfige, von denen einer bereits leer war. Der 50-jährige ungarische Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer gaben zu, bereits einen Hund in Österreich verkauft zu haben.