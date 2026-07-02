Wärmewende: Hard heizt künftig mit Abwasser

Die illwerke vkw haben auf dem Gelände der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Hofsteig den offiziellen Startschuss für die neue Energiezentrale „Nahwärme Hard 2.0“ gegeben. Bis 2026 soll die Anlage fertiggestellt werden. 190 Objekte können angeschlossen werden.
Das innovative Großprojekt gewinnt mithilfe zweier mit Ökostrom betriebener Großwärmepumpen (Gesamtleistung: 5000 Kilowatt) thermische Energie aus gereinigtem Abwasser. Dadurch kann die Wärmeerzeugung im Versorgungsgebiet zu 97,5 Prozent dekarbonisiert werden – ein wichtiger Meilenstein für den regionalen Klimaschutz und die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. „Neben der sauberen Energieerzeugung profitiert auch die lokale Gewässerökologie, da das Abwasser durch den Wärmeentzug abgekühlt in den Kreislauf zurückfließt“, betonte Bürgermeister Martin Staudinger.
Glasfaseranschluss kann mitverlegt werden
Die Fertigstellung der Anlage ist für das vierte Quartal 2026 geplant. Parallel dazu wird das Wärmenetz bis Ende 2029 in vier Etappen von derzeit 7500 auf 15.800 Trassenmeter mehr als verdoppelt. Statt aktuell 47 können künftig bis zu 190 Objekte versorgt werden. Für Anwohner bietet sich beim Umstieg zudem eine praktische Synergie: Im Zuge der Tiefbauarbeiten kann direkt ein Glasfaseranschluss mitverlegt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.