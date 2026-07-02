Wärmewende: Hard heizt künftig mit Abwasser

Glasfaseranschluss kann mitverlegt werden

Die Fertigstellung der Anlage ist für das vierte Quartal 2026 geplant. Parallel dazu wird das Wärmenetz bis Ende 2029 in vier Etappen von derzeit 7500 auf 15.800 Trassenmeter mehr als verdoppelt. Statt aktuell 47 können künftig bis zu 190 Objekte versorgt werden. Für Anwohner bietet sich beim Umstieg zudem eine praktische Synergie: Im Zuge der Tiefbauarbeiten kann direkt ein Glasfaseranschluss mitverlegt werden.