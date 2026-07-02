Rapid-Verteidiger kehrt in seine Heimat zurück

Bereits am Mittwoch berichtete die „Krone“ darüber, dass Linksverteidiger Benjamin Böckle kurz vor einer Rückkehr in seine Vorarlberger Heimat steht. Nun ist es fix: Der 24-Jähriger unterschrieb bei Bundesligist Altach einen Vertrag bis Sommer 2029
„Mit Benjamin Böckle gewinnen wir einen Spieler aus der Region, der die Liga bereits bestens kennt. Er bringt trotz des noch jungen Alters bereits viel Erfahrung mit“, sagte Altachs Sportdirektor Philipp Netzer in einer Aussendung. „Wir freuen uns außerdem, dass wir mit ihm einen weiteren Vorarlberger in der Mannschaft haben.“
Der 24-jährige Lauteracher war zuletzt von Rekordmeister Rapid Wien an die WSG Tirol ausgeliehen gewesen und stand davor bei Fortuna Düsseldorf in Deutschland unter Vertrag. 2016 war Böckle von der Lauteracher Jugend in die Red Bull-Akademie nach Liefering gewechselt.
„Nicht irgendein Ort“
„Es fühlt sich besonders an, jetzt in meiner Heimat Bundesliga spielen zu können“, zeigte sich „Benny“ emotional. „Vorarlberg ist für mich nicht irgendein Ort – hier bin ich aufgewachsen und genau deshalb freue ich mich umso mehr, jetzt für den SCR Altach aufzulaufen. Der langfristige Vertrag zeigt mir, dass der Verein an mich glaubt, und genau dieses Vertrauen will ich auf dem Platz zurückzahlen.“
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