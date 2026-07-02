Rapid-Verteidiger kehrt in seine Heimat zurück

„Nicht irgendein Ort“

„Es fühlt sich besonders an, jetzt in meiner Heimat Bundesliga spielen zu können“, zeigte sich „Benny“ emotional. „Vorarlberg ist für mich nicht irgendein Ort – hier bin ich aufgewachsen und genau deshalb freue ich mich umso mehr, jetzt für den SCR Altach aufzulaufen. Der langfristige Vertrag zeigt mir, dass der Verein an mich glaubt, und genau dieses Vertrauen will ich auf dem Platz zurückzahlen.“