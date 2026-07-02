Rekordsprinterin sorgte für eine Schrecksekunde

Strauchler nach dem ersten Schritt

„Ich wusste, dass ich gut starten muss, weil ich Christania Williams neben mir hatte und die eine gute Starterin ist“, erzählt Österreichs Rekordhalterin. „Ich hatte das Gefühl, dass ich richtig gut aus dem Block gekommen bin und auch der erste Schritt war noch gut. Ab dem Zweiten bin ich dann aber eingesunken und abgetaucht.“ Einen Sturz konnte Posch zwar vermeiden, „aber wenn du am Anfang die Beschleunigungsphase so versaust, fehlt es hinten raus.“