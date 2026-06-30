Offenes Bier auf Alm? Jetzt wird endlich geholfen!

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bringt zehn neue Entbürokratisierungsmaßnahmen fertig, vor allem rund um Betriebsübergaben und Genehmigungen. Doch eine Änderung dürfte vor allem Wanderer freuen, die nach vielen Kilometern Lust auf eine Erfrischung haben. Krone+ zeigt, was einfacher wird.
Die Bürokratie und extrem lange Verfahren nehmen vielerorts in Österreich Überhand, Hattmannsdorfer nimmt nun zehn weitere Punkte aus dem Entbürokratisierungspaket in Angriff: es geht um die Gewerbeordnung. Am Mittwoch passiert das Vorhaben den Ministerrat. Zu oft wird kritisiert, dass beim Bürokratieabbau nur ein „Klein-Kein“ herrscht. Und genau dieses „Klein-Klein“ belastet die Betriebe, da die Summe der Vorschriften den Alltag mühsamer macht.
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