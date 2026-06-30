Offenes Bier auf Alm? Jetzt wird endlich geholfen!

Die Bürokratie und extrem lange Verfahren nehmen vielerorts in Österreich Überhand, Hattmannsdorfer nimmt nun zehn weitere Punkte aus dem Entbürokratisierungspaket in Angriff: es geht um die Gewerbeordnung. Am Mittwoch passiert das Vorhaben den Ministerrat. Zu oft wird kritisiert, dass beim Bürokratieabbau nur ein „Klein-Kein“ herrscht. Und genau dieses „Klein-Klein“ belastet die Betriebe, da die Summe der Vorschriften den Alltag mühsamer macht.