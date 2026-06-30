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Peinliches WM-Debakel

14 Mio. Euro! Will Nagelsmann deshalb bleiben?

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.06.2026 20:43
Julian Nagelsmann
Julian Nagelsmann(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Julian Nagelsmann hängt auch nach dem peinlichen WM-Aus offenbar sehr an seinem Job! Oder geht es Deutschlands Bundestrainer doch nur ums Geld? Rund 14 Millionen Euro stehen für den 38-Jährigen am Spiel!

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„Wenn der DFB es möchte, bereite ich sehr gerne die EM und die Nations League vor. Wenn sie das nicht möchten, müssen sie es mir sagen“, so Nagelsmann nach dem Elfer-Debakel im Sechzehntelfinale gegen Paraguay. Worte, die unsere Nachbarn derzeit erzürnen. Fans und Experten fordern seinen Rücktritt, aber Nagelsmann kämpft um seinen Job.

(Bild: GEPA)

Die deutsche „Bild“-Zeitung mutmaßt deshalb nun, dass er nicht nur um seinen Job, sondern vor allem um einen Patzen Geld kämpft. Nagelsmanns Vertrag läuft noch bis 2027, pro Jahr kassiert er sieben Millionen Euro. Heißt: Tritt er selbst zurück, würde Nagelsmann auf 14 Millionen Euro verzichten!

Bernd Neuendorf
Bernd Neuendorf(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)

Eine Entscheidung über die Zukunft von Nagelsmann hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) jedenfalls vertagt. DFB-Präsident Bernd Neuendorf: „Nach der bitteren Niederlage gegen Paraguay und dem Ausscheiden bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko habe ich gestern noch länger mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und der sportlichen Leitung um Andreas Rettig und Rudi Völler zusammengesessen. Wir sind uns einig, dass das Abschneiden bei der WM nicht unseren Ansprüchen genügt.“

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„Nicht zur Tagesordnung übergehen“
Neuendorf kündigte an, dass man „gemeinsam und in Ruhe“ die Gründe erörtern werde, „weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht hat abrufen können und ihren eigenen und den Erwartungen Fußball-Deutschlands nicht gerecht geworden ist“. Der 64-Jährige stellte abschließend fest: „Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.“

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