Elfenbeinküste gegen Norwegen ab 19 Uhr LIVE

Ivorer wollen weiter Geschichte schreiben

Gegner Elfenbeinküste konnte zwar gegen Curacao (2:0) nicht so durchrotieren wie Norwegen, dafür hatte die Truppe von Coach Emerse Fae einen Tag mehr Zeit zur Regeneration. Sowohl bei den Siegen gegen die Karibikkicker und gegen Ecuador (1:0) als auch bei der denkbar knappen Niederlage gegen Deutschland (1:2) zeigten die Ivorer, dass mit ihnen zu rechnen ist. Es sei noch nicht alles perfekt gewesen, aber ohne Gegentor zu bleiben, „war gut für unsere Moral und unser Selbstvertrauen für den weiteren Verlauf des Turniers“, sagte Fae nach der Curacao-Partie.