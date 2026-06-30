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Elfenbeinküste gegen Norwegen ab 19 Uhr LIVE

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.06.2026 05:33
Kann die Elfenbeinküste heute Erling Haaland stoppen?
Kann die Elfenbeinküste heute Erling Haaland stoppen?(Bild: AFP/JUSTIN SETTERFIELD)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sechzehntelfinale bei der Fußball-WM: Norwegen trifft auf die Elfenbeinküste. Mit sportkrone.at sind Sie ab 19 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

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Hier gibt es den Liveticker:

In Dallas kommt es zu einem K.-o.-Duell ohne klaren Favoriten: Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale treffen die Elfenbeinküste und Norwegen aufeinander. „Es wird ein 50:50-Spiel“, erwartete der norwegische Teamchef Stale Solbakken.

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Sowohl die Skandinavier als auch die Westafrikaner beendeten die Vorrunde mit jeweils zwei Siegen und einer Niederlage in ihren Gruppen auf Platz zwei. „Uns steht ein sehr hartes Spiel gegen die Elfenbeinküste bevor. Körperlich gehören sie zu den besten Mannschaften der Weltmeisterschaft“, meinte Solbakken. „Wir müssen in Bestform sein.“ In der Vorrunde hatte Norwegen mit Senegal (3:2) bereits ein spielstarkes Team aus dem Westen Afrikas geschlagen. Zudem gelang ein 4:1-Erfolg gegen den Irak.

Die Elfenbeinküste verkaufte sich gegen Deutschland (1:2) sehr teuer.
Die Elfenbeinküste verkaufte sich gegen Deutschland (1:2) sehr teuer.(Bild: AFP/ROBERT CIANFLONE)

Erling Haaland bewies da seine Torjägerqualitäten und traf jeweils doppelt. Bei der 1:4-Pleite zum Gruppenabschluss gegen Frankreich wurde der Stürmer-Superstar wie zahlreiche andere Teamkollegen geschont, da der Aufstieg bereits fixiert war. Solbakken wollte mit Blick aufs Sechzehntelfinale seine Stammspieler um Kapitän Martin Ödegaard schonen. Das sei eine „selbstverständliche Entscheidung“ gewesen, so der 58-Jährige. Mit ausgeruhten Spielern und den euphorischen Fans im Rücken wollen die Norweger nun ins Achtelfinale „rudern“.

Ivorer wollen weiter Geschichte schreiben
Gegner Elfenbeinküste konnte zwar gegen Curacao (2:0) nicht so durchrotieren wie Norwegen, dafür hatte die Truppe von Coach Emerse Fae einen Tag mehr Zeit zur Regeneration. Sowohl bei den Siegen gegen die Karibikkicker und gegen Ecuador (1:0) als auch bei der denkbar knappen Niederlage gegen Deutschland (1:2) zeigten die Ivorer, dass mit ihnen zu rechnen ist. Es sei noch nicht alles perfekt gewesen, aber ohne Gegentor zu bleiben, „war gut für unsere Moral und unser Selbstvertrauen für den weiteren Verlauf des Turniers“, sagte Fae nach der Curacao-Partie.

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