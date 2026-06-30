„Da häng’ ich dann eben“: Merkel-Portrait enthüllt

Ein junges Gesicht hinter dem Kanzlerinnen-Porträt

Geschaffen hat das Bild der deutsch-französische Künstler Jérémie Queyras, der mit dem Auftrag überraschend aus der breiten Öffentlichkeit ins Rampenlicht gerückt ist. Der 28-Jährige hatte sich laut Bericht bereits 2022 informell um das Porträt beworben und Merkel schließlich nach einer ersten Begegnung im Juni 2025 als Auftraggeberin gewonnen. Seit dem Sommer des vergangenen Jahres trafen sich beide regelmäßig zu Sitzungen in einem eigens eingerichteten Atelier in Berlin.